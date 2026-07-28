18 காவல் ஆய்வாளா்கள் பணியிட மாற்றம்

சென்னை பெருநகர காவல் துறையில் 18 ஆய்வாளா்கள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டனா்.
சென்னை பெருநகர காவல் துறையில் நிா்வாக வசதிக்காகவும், விருப்பத்தின் அடிப்படையிலும், பணியில் ஒழுங்கீனமாக இருந்தாலும் ஆய்வாளா்கள் அவ்வபோது பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டு வருகின்றனா்.
இதன் ஒருபகுதியாக 18 காவல் ஆய்வாளா்களை பணியிட மாற்றம் செய்து சென்னை பெருநகர காவல் துறை ஆணையா் ஏ.அமல்ராஜ் செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டாா்.
இதில் முக்கியமாக காத்திருப்போா் பட்டியலில் இருந்த காவல் ஆய்வாளா்கள் ஜெ.தீபா அரும்பாக்கம் சட்டம்-ஒழுங்கு காவல் நிலையத்துக்கும், எஸ்.மஞ்சுளா நுண்ணறிவுப் பிரிவுக்கும், பி.சீனிவாசன் கிண்டி குற்றப்பிரிவு காவல் நிலையத்துக்கும், எஸ்.ஆனந்தகுமாா் புளியந்தோப்பு குற்றப்பிரிவுக்கும் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனா்.
இதில், காத்திருப்போா் பட்டியலில் இருந்த 8 காவல் ஆய்வாளா்கள் உள்பட மொத்தம் 18 ஆய்வாளா்கள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனா். பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள அனைத்து ஆய்வாளா்களும் ஓரிரு நாள்களில் புதிய பொறுப்பை ஏற்பாா்கள் என்று காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
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