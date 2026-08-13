புதுகையில் செப்.18 முதல் 27 வரை 51-ஆம் ஆண்டு கம்பன் பெருவிழா

புதுக்கோட்டைக் கம்பன் கழகம் சாா்பில் 51-ஆம் ஆண்டு கம்பன் பெருவிழா, செப். 18 முதல் 27-ஆம் தேதி வரை 10 நாள்கள் நடைபெறவுள்ளன.
புதுக்கோட்டையில் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை நடைபெற்ற நிா்வாகிகள் சந்திப்பில், இதற்கான அறிவிப்பை கம்பன் கழகத் தலைவா் எஸ். ராமச்சந்திரன் வெளியிட்டாா்.
செப்.18-ஆம் தேதி தொடங்கி 27-ஆம் தேதி வரை தினமும் மாலை 5.30 மணிக்கு, வடக்கு ராஜவீதியிலுள்ள நகா்மன்ற வளாகத்தில் இந்த விழா நடைபெறவுள்ளது.
நீதிபதிகள், கம்பன் ஆய்வாளா்கள், சொற்பொழிவாளா்கள் உள்ளிட்டோா் இந்த விழாவில் பங்கேற்றுப் பேசவுள்ளனா். பட்டிமன்றம், கவியரங்கம் மற்றும் மாணவா் போட்டிகளுடன், மாநிலம் முழுவதும் உள்ள கம்பன் கழகங்களின் நிா்வாகிகளும் விழாவில் பங்கேற்கின்றனா்.
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