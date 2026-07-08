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புதுக்கோட்டை

பள்ளி சிறுவனிடம் வெள்ளி சங்கிலி பறித்த இருவா் கைது

பொன்னமராவதி அருகே உள்ள முள்ளிப்பட்டியில் 1-ஆம் வகுப்பு பயிலும் சிறுவனிடம் வெள்ளிச் சங்கிலியை பறித்த 2 இளைஞா்கள் புதன்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :9 ஜூலை 2026, 1:27 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பொன்னமராவதி அருகே உள்ள முள்ளிப்பட்டியில் 1-ஆம் வகுப்பு பயிலும் சிறுவனிடம் வெள்ளிச் சங்கிலியை பறித்த 2 இளைஞா்கள் புதன்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா்.

பொன்னமராவதி அருகே உள்ள முள்ளிப்பட்டியைச் சாா்ந்தவா் மோகன் மகன் சூா்ய தேவ் (6). இவா் முள்ளிப்பட்டி அரசு நடுநிலைப் பள்ளியில் ஒன்றாம் வகுப்பு படித்து வருகிறாா். இந்நிலையில் புதன்கிழமை மதிய உணவு வேளையில் பள்ளி வளாகத்தில் சிறுவன் சூா்யதேவ் நின்றிருந்தபோது அவ்வழியே வந்த மதுரை மாவட்டம், மேலூா் வட்டம் கம்பூரினை சாா்ந்த ந.வேலு (32) , வெ.பாஸ்கா் (29) ஆகியோா் சிறுவனிடம் உறவினா்கள் எனக்கூறி பேசிக்கொண்டே கழுத்தில் அணிந்திருந்த வெள்ளிச் சங்கிலியை பறித்துள்ளனா்.

இதையடுத்து சிறுவன் அலறியதைக் கேட்டு அருகில் இருந்தவா்கள் வேலு, பாஸ்கரை விரட்டிப்பிடித்து காரையூா் போலீஸாரிடம் ஒப்படைத்தனா். போலீஸாா் இருவரையும் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

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