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புதுக்கோட்டை

வெள்ளாளவிடுதி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் மழையில் நனைந்து 780 நெல்மூட்டைகள் சேதம்

வெள்ளாளவிடுதி அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த 780 நெல் மூட்டைகள் பலத்த மழையால் நனைந்து சேதமடைந்தது சனிக்கிழமை தெரியவந்தது.

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கந்தா்வகோட்டை அருகே வெள்ளாளவிடுதி அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் தாா்ப்பாய்கள் கிழிந்து மழையில் நனைந்த நெல்மூட்டைகள்.

Updated On :12 ஜூலை 2026, 12:19 am IST

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கந்தா்வகோட்டை அருகே உள்ள வெள்ளாளவிடுதி அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த 780 நெல் மூட்டைகள் கடந்த புதன் மற்றும் வியாழக்கிழமைகளில் பெய்த பலத்த மழையால் நனைந்து சேதமடைந்தது சனிக்கிழமை தெரியவந்தது.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம், கந்தா்வகோட்டை அருகே வெள்ளாளவிடுதியில் அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில், அந்தப் பகுதியைச் சோ்ந்த விவசாயிகள் தங்களது வயலில் விளைந்த நெல்களை விற்பனை செய்திருந்தனா்.

கடந்த புதன் மற்றும் வியாழக்கிழமைகளில் தொடா்ந்து இரு நாள்களாக இப்பகுதியில் மழை பெய்த நிலையில், கொள்முதல் செய்யப்பட்டு அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தவையில் 780 நெல் மூட்டைகள் நனைந்தது சேதம் அடைந்தன.

மழைநீா் தேங்கி சேறும் சகதியுமாக காணப்பட்ட நெல் கொள்முதல் நிலையம்.

மழைநீா் தேங்கி சேறும் சகதியுமாக காணப்பட்ட நெல் கொள்முதல் நிலையம்.

தரமான தாா்ப்பாய் வேண்டும்: இதுகுறித்து இப்பகுதியைச் சோ்ந்த விவசாயிகள் கூறியதாவது: கொள்முதல் செய்யப்பட்டு அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள நெல் மூட்டைகளைப் பாதுகாப்பாக மூடி வைப்பதற்கான தாா்ப்பாய்கள் போதிய அளவில் இல்லாததால், கிழிந்த, சேதமடைந்த தாா்ப்பாய்கள் கொண்டு மூட்டைகளை மூடி வைத்திருந்தனா்.

இந்தத் தாா்ப்பாய்கள் தொடா்ந்து அடித்த பலத்த காற்றில் மேலும் கிழிந்தன. இதனால் மழையால் நெல் மூட்டைகளை முழுமையாகப் பாதுகாக்க முடியாமல் நனைந்து சேதமடைந்தன. தற்போது, மூட்டைகள் இருந்த நெல்மணிகள் முளைவிடத் தொடங்கிவிட்டன. மேலும், கொள்முதல் நிலையத்தை சுற்றிலும் மழை நீா் தேங்கி சேறும் சகதியுமாக உள்ளது.

பல மாதங்கள் பாடுபட்டு விளைவித்த நெல்மணிகள் மழையில் நனைந்து வீணாவதைக் கண்டு மிகுந்த வேதனையாக உள்ளது. கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல் மூட்டைகளை தாமதம் இன்றி விரைந்து நெல் சேமிப்பு கிடங்குக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்றனா்.

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