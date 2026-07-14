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புதுக்கோட்டை

வைரம்ஸ் பள்ளியில் மாணவா் குழு தலைவா்கள் பொறுப்பேற்பு

புதுக்கோட்டை வைரம்ஸ் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் மாணவா் குழுத் தலைவா்கள் பொறுப்பேற்கும் நிகழ்ச்சி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

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புதுக்கோட்டை வைரம்ஸ் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மாணவா் குழுக்களின் நிா்வாகிகளாக பொறுப்பேற்றவா்களுடன் காவல் ஆய்வாளா் சியாமளா தேவி மற்றும் பள்ளி நிா்வாகிகள்.

Updated On :15 ஜூலை 2026, 12:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுக்கோட்டை வைரம்ஸ் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் மாணவா் குழுத் தலைவா்கள் பொறுப்பேற்கும் நிகழ்ச்சி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

நிகழ்ச்சிக்கு, பள்ளியின் தலைவா் தேனாள் சுப்பிரமணியன் தலைமை வகித்தாா். மாணவா் குழுத் தலைவா், துணைத் தலைவா், விளையாட்டுப் பிரிவு தலைவா், துணைத் தலைவா் உள்ளிட்ட குழுக்களின் நிா்வாகிகள் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டனா்.

சிறப்பு விருந்தினராக, பட்டுக்கோட்டை காவல் ஆய்வாளா் சியாமளாதேவி கலந்து கொண்டு பேசினாா். குழுக்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து பள்ளியின் நிா்வாக ஒருங்கிணைப்பாளா் அஸ்வினி நாச்சம்மை பேசினாா்.

நிகழ்ச்சியில் பள்ளியின் நிா்வாக உறுப்பினா் ஸ்ரீநிவாசன், முதல்வா் எஸ்.ஏ. சிராஜூதீன், துணை முதல்வா் சுப்பிரமணியன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

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