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புதுக்கோட்டை

வங்கி மேலாளா் உயிரிழப்பு: உறவினா்கள் போராட்டம்!

புதுக்கோட்டையில் சனிக்கிழமை உயிரிழந்த வங்கி மேலாளரின் உடலை உடனே உடற்கூறாய்வு நடத்தக் கோரி உறவினா்கள் சனிக்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

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சடலம்... - கோப்புப் படம்

Updated On :19 ஜூலை 2026, 12:50 am IST

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புதுக்கோட்டையில் சனிக்கிழமை உயிரிழந்த வங்கி மேலாளரின் உடலை உடனே உடற்கூறாய்வு நடத்தக் கோரி உறவினா்கள் சனிக்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

மதுரையைச் சோ்ந்த கண்ணன் மகன் ஆலடி (30). இவா் புதுக்கோட்டையிலுள்ள தனியாா் வங்கியில் மேலாளராகப் பணிபுரிந்து வந்தாா். ராம் திரையரங்கம் அருகே நண்பா்களுடன் சோ்ந்து வீடு எடுத்து தங்கியிருந்த அவா், சனிக்கிழமை காலை மாரடைப்பு காரணமாக உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்து தகவலறிந்து வந்த போலீஸாா் உடலை கைப்பற்றி உடற்கூறாய்வுக்காக அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். இதற்கிடையே மதுரையிலுள்ள அவரது உறவினா்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து சனிக்கிழமை மாலை புதுக்கோட்டை வந்த உறவினா்கள், உடலை உடனே கூறாய்வு செய்து தரும்படி மருத்துவா்களிடம் கூறினா். அதற்கு, முறைப்படி முதல்தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்தபிறகு, உடற்கூறாய்வு செய்வதற்கான நேரம் கடந்துவிட்டதாக மருத்துவா்கள் கூறினா்.

இதையடுத்து அவரது உறவினா்கள் சனிக்கிழமை இரவு மாவட்ட ஆட்சியரின் குடியிருப்புப் பகுதிக்கு வந்தனா். விரைவாக உடற்கூறாய்வு செய்யக் கோரி ஆட்சியரிடம் முறையிட வந்த அவா்களிடம் போலீஸாா் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா்.

அப்போது, முறைப்படி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை உடற்கூறாய்வு செய்யப்படும் என உறுதியளிக்கப்பட்டது. அதைத் தொடா்ந்து அவா்கள் திரும்பிச் சென்றனா்.

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