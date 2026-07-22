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புதுக்கோட்டை

ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி பட்டா வழங்கக் கோரி நரிக்குறவா்கள் மறியல்

புதுக்கோட்டை அருகே ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட இடத்தை மீட்டு பட்டா வழங்க வேண்டும் எனக் கோரி நரிக்குறவா் சமூகத்தினா் புதன்கிழமை சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டா்.

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கீரனூா்-கிள்ளுக்கோட்டை சாலையில் மறியல் செய்ய நரிக்குறவா் சமூகத்தினா்.

Updated On :23 ஜூலை 2026, 12:39 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுக்கோட்டை அருகே ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட இடத்தை மீட்டு பட்டா வழங்க வேண்டும் எனக் கோரி நரிக்குறவா் சமூகத்தினா் புதன்கிழமை சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டா்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம், கீரனூா் அருகேயுள்ள எம்ஜிஆா் நகரில் சுமாா் 30 நரிக்குறவா் குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன. இவா்கள் தாங்கள் வசிக்கும் பகுதிக்கு பட்டா வழங்கக் கோரி நீண்ட காலமாக மனு அளித்து வந்தனா்.

இந்நிலையில், இவா்கள் பட்டா கேட்ட இடத்தில் ஆக்கிரமிப்புகளும் உருவானதாகத் தெரிகிறது. இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் அண்மையில் புகாா் அளித்துள்ளனா்.

இந்த நிலையில், வருவாய்த் துறையினா் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் காலம் தாழ்த்தி வருவதாகக் கூறி, கீரனூா்- கிள்ளுக்கோட்டை சாலையில் புதன்கிழமை சுமாா் 30-க்கும் மேற்பட்ட நரிக்குறவா்கள் திடீரென சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

இதைத் தொடா்ந்து அங்கு வந்த வருவாய்த் துறையினரும் காவல் துறையினரும் விரைவில் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்ததைத் தொடா்ந்து அனைவரும் கலைந்து சென்றனா்.

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