Dinamani
மத்திய அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷிக்கு கூடுதல் பொறுப்பாக கல்வித் துறை ஒதுக்கீடு! தலைநகர் தில்லியில் அனைத்து மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களும் திறப்பு மத்திய அரசுடன் உடன்பாடு: சிஜேபி போராட்டம் வாபஸ்! சுகாதார ஆய்வாளர் தேர்வை ரத்து செய்ய அண்ணாமலை வலியுறுத்தல் அமர்நாத் யாத்திரை தற்காலிகமாக நிறுத்தம் மாணவர்கள் மீது காவல்துறை அச்சுறுத்தல் கூடாது! நீட் எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன்!என்னை ஹீரோ ஆக்காதீர்கள்! ஒருவரை ஹீரோவாக்கியதால் நாடே நாசமாகிவிட்டது! அபிஜீத் தீப்கேஅமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜிநாமா! மோடி அரசின் வரலாற்றில் முதல்முறை!மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜிநாமா!
/
புதுக்கோட்டை

‘நீட்’ தோ்வை முழுமையாக ரத்து செய்யக்கோரி புதுகையில் கோரிக்கை முழக்கப் போராட்டம்

தா்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகியதை வரவேற்றும், தமிழ்நாட்டில் நீட் தோ்வுக்கு முழுமையாக விலக்கு அளிக்க வலியுறுத்தி புதுக்கோட்டையில் கோரிக்கை முழக்கப் போராட்டம் நடைபெற்றது.

News image

புதுக்கோட்டை சின்னப்பா பூங்கா அருகே சனிக்கிழமை இரவு நடைபெற்ற போராட்டத்தில் முழக்கங்களை எழுப்பிய போராட்டக் குழுவினா்.

Updated On :26 ஜூலை 2026, 1:49 am IST

Syndication

மத்திய கல்வி அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகியதை வரவேற்றும், தமிழ்நாட்டில் நீட் தோ்வுக்கு முழுமையாக விலக்கு அளிக்க வலியுறுத்தி புதுக்கோட்டையில் கோரிக்கை முழக்கப் போராட்டம் சனிக்கிழமை இரவு நடைபெற்றது.

சின்னப்பா பூங்காவில் நடைபெற்ற இந்தப் போராட்டத்துக்கு இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் எஸ். ஜனாா்த்தனன் தலைமை வகித்தாா்.

வாலிபா் சங்க மாவட்டச் செயலா் ஆா். மகாதீா், இந்திய மாணவா் சங்க மாவட்டச் செயலா் ஆா். வசந்தகுமாா், ஜனநாயக மாதா் சங்கத்தின் மாவட்டச் செயலா் பி. சுசிலா, தமுஎகச மாவட்டக் குழு உறுப்பினா் கி. ஜெயபாலன், சிஐடியு புதுக்கோட்டை மாநகர ஒருங்கிணைப்பாளா் எம்.ஏ. ரகுமான் உள்ளிட்டோா் பேசினா்.

போராட்டத்தின் வெற்றியை கொண்டாடும் வகையில் தமுஎகச மரபு கலை கிளையின் சிலம்பாட்டம் மற்றும் ட்ரம்ஸ் வாசிப்பு நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன.

பொன்னமராவதி: பேருந்து நிலையம் எதிரில் நடைபெற்ற போராட்டத்துக்கு இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்கத்தின் ஒன்றிய ஒருங்கிணைப்பாளா் பாஸ்கரன் தலைமை வகித்தாா். மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட கட்சி ஒன்றியச் செயலா் என்.பக்ருதீன், ஒன்றிய குழு உறுப்பினா்கள் எஸ்.நல்லதம்பி, இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்கத்தின் ஒன்றிய குழு உறுப்பினா் சாத்தப்பன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

நீட் தோ்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி தா்னா: 13 போ் கைது

நீட் தோ்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி தா்னா: 13 போ் கைது

நீட் தோ்வை ரத்து செய்யக் கோரி போராட்டம்

நீட் தோ்வை ரத்து செய்யக் கோரி போராட்டம்

நீட் தோ்வை ரத்து செய்யக்கோரி மாணவா், வாலிபா் சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்

நீட் தோ்வை ரத்து செய்யக்கோரி மாணவா், வாலிபா் சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்

நீட் தோ்வுக்கு எதிராக இடதுசாரி அமைப்புகள் ஆா்ப்பாட்டம்

நீட் தோ்வுக்கு எதிராக இடதுசாரி அமைப்புகள் ஆா்ப்பாட்டம்

விடியோக்கள்

யார் இந்த துணிச்சலான பெண்! காவல் வாகனத்தை தனி ஆளாக தடுத்து நிறுத்தியவர்! | CJP | BJP

யார் இந்த துணிச்சலான பெண்! காவல் வாகனத்தை தனி ஆளாக தடுத்து நிறுத்தியவர்! | CJP | BJP

CJP போராட்டத்தில் இனி...? | DINAMANI EXCLUSIVE | Dharmendra Pradhan | BJP | Abhijeet Dipke

CJP போராட்டத்தில் இனி...? | DINAMANI EXCLUSIVE | Dharmendra Pradhan | BJP | Abhijeet Dipke

தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகினால் எல்லாம் சரியாகிவிடுமா?: அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK | BJP

தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகினால் எல்லாம் சரியாகிவிடுமா?: அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK | BJP

லாக்-அப் மரணங்கள் எல்லா ஆட்சியிலும்தான் நடக்கிறது! வைகோ பேட்டி

லாக்-அப் மரணங்கள் எல்லா ஆட்சியிலும்தான் நடக்கிறது! வைகோ பேட்டி