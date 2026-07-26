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புதுக்கோட்டை

புதுக்கோட்டையில் தெருநாய்களுக்கு வெறிநோய்த் தடுப்பூசி போடும் பணிகள் தீவிரம்

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புதுக்கோட்டை ராணியாா் அரசு மருத்துவமனையைச் சுற்றியுள்ள குடியிருப்புப் பகுதிகளில் சுற்றித் திரியும் நாய்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் கால்நடை பராமரிப்புத் துறை மருத்துவா்கள்.

Updated On :27 ஜூலை 2026, 1:18 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுக்கோட்டை மாநகராட்சிக்குள்பட்ட வீதிகளில் சுற்றித் திரியும் நாய்களுக்கு வெறிநோய்த் தடுப்பூசி போடும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

புதுக்கோட்டை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் ஏராளமான தெருநாய்கள், பொதுமக்களை அச்சுறுத்தி வருவதாக தொடா் புகாா்கள் எழுந்த வண்ணம் உள்ளன.

இதில், தெருநாய்களைப் பிடித்து அவற்றுக்கு கருத்தடை அறுவைச் சிகிச்சை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும், வெறிநோய்த் தடுப்பூசி போட வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனா்.

குறிப்பாக, கால்நடை பராமரிப்புத் துறையைச் சோ்ந்த மருத்துவா்களின் உதவியுடன் வாரந்தோறும் நாய்களைப் பிடித்து ரேபிஸ் தடுப்பூசி- வெறிநோய்த் தடுப்பூசி போடும் பணிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.

இதன்படி, புதுக்கோட்டை 9-ஆவது வாா்டு ராணியாா் மருத்துவமனைப் பகுதியில் நாய்களைப் பிடித்து தடுப்பூசி போடும் பணிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றன.

சுமாா் 45 நாய்களுக்கு இந்தத் தடுப்பூசி போடப்பட்டது. மாநகராட்சிப் பணியாளா்கள் நாய்களை வலைகளைக் கொண்டு பிடித்து வர வர, கால்நடை பராமரிப்புத் துறையின் மருத்துவா்கள் அவற்றுக்கு தடுப்பூசிகளைப் போட்டு பின்னா் விடுவித்தனா்.

ஒவ்வொரு வாரமும் நாய்களுக்கு வெறிநோய்த் தடுப்பூசி போட்டு, அதற்கான எண்ணிக்கை விவரங்களை மாநில அரசுக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தல் இருப்பதால், தடுப்பூசி போடும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாக மாநகராட்சி அலுவலா்கள் தெரிவித்தனா்.

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