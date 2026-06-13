திமுக கொள்கையின் நீட்சியாக நீட் தோ்வை எதிா்க்கிறாா் முதல்வா் ஜோசப் விஜய் என பாஜக தேசியப் பொதுக்குழு உறுப்பினா் வழக்குரைஞா் புரட்சிக் கவிதாசன் தெரிவித்தாா்.
புதுக்கோட்டையில் சனிக்கிழமை அவா் அளித்த பேட்டி: பிரதமா் நரேந்திர மோடி 4,002 நாள்களைக் கடந்து பிரதமராக தொடா்ந்து சாதனை படைத்து வருகிறாா். இச்சாதனையை ஒட்டி தமிழகத்தின் 38 வருவாய் மாவட்டங்களிலும் கண்காட்சிகள், பொதுக்கூட்டங்கள் மற்றும் தெருமுனைப் பிரசாரங்கள் நடத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.
நீட் தோ்வு வந்த பிறகு தான் தகுதி மற்றும் திறமையின் அடிப்படையில் ஏழை, கிராமப்புற மாணவா்கள் மருத்துவா்களாக முடிகிறது. மாணவா்களிடமும் பெற்றோா்களிடமும் பகிரங்க வாக்கெடுப்பு நடத்தினால் 99 சதவிகிதம் போ் நீட் தோ்வை ஆதரிப்பாா்கள்.
ஆனால், திமுக கொள்கையின் நீட்சியாக நீட்டை எதிா்க்கிறாா் முதல்வா் சி. ஜோசப் விஜய். ஸ்டாலின் என்பதற்குப் பதிலாக விஜய் என்று பெயா் மாறியிருக்கிறதே தவிர, கொள்கையில் மாற்றமில்லை என்றாா் அவா்.