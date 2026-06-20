Dinamani
நானும் இத்தாலியும் எதற்கும் கெஞ்ச மாட்டோம்! டிரம்ப்பின் பேச்சுக்கு மெலோனி கண்டனம்! ஜப்பானில் தொடக்கப் பள்ளியில் பயங்கர தீவிபத்து: 11 பேர் காயம் நீட்: மனநல ஆலோசனைக்கு உதவி எண்கள் அறிவிப்பு பசுமை ஆற்றல் வளர்ச்சியை வலுப்படுத்த 5 புதிய மண்டலங்கள்: அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் மேக்கேதாட்டு அணைக்கு எதிரான தீர்மானம் பாராட்டுக்குரியது: கமல்ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு லெபனான் மீதான இஸ்ரேலின் தாக்குதலில் 16 பேர் பலி! தில்லியில் மிக மோசமாக ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட ஏஐ மாநாடு! ஆந்த்ரோபிக் சிஇஓ விமர்சனம்!
/
புதுக்கோட்டை

இலக்கை விஞ்சி கடன் வழங்கி வங்கிகள் சாதனை

புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற மாவட்ட வங்கியாளா் ஆய்வுக் கூட்டத்தில் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியா் மு. அருணா.

News image

புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற மாவட்ட வங்கியாளா் ஆய்வுக் கூட்டத்தில் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியா் மு. அருணா.

Updated On :20 ஜூன் 2026, 3:14 am IST

Syndication

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் 2025-26-ஆம் நிதியாண்டில் இலக்கை விஞ்சி 118.86 சதவீதம் கடன் வழங்கி வங்கிகள் சாதனை புரிந்துள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியா் மு .அருணா தெரிவித்தாா்.

புதுக்கோட்டை மாவட்ட வங்கியாளா் ஆய்வுக் குழு மற்றும் மாவட்ட ஆலோசனைக் குழுக் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டத்துக்கு, ஆட்சியா் மு. அருணா தலைமை வகித்துப் பேசியது:

2025-26-ஆம் ஆண்டில் மாவட்டம் முழுவதும் ரூ. 15,796 கோடி கடன் வழங்க இலக்கு நிா்ணயம் செய்யப்பட்டு, ரூ. 18,775 கோடி கடன் வழங்கப்பட்டது. இது 118.86 சதவீதம் கூடுதல் சாதனையாகும்.

மாவட்ட கடன் வைப்பு விகிதம் 218.95 சதவீதமாக உள்ளது. இது மாநில சராசரியைவிட அதிகமாகும் என்றாா் அருணா.

இந்தியன் ஓவா்சீஸ் வங்கியின் அம்பலாபுரம் கிளையின் வாடிக்கையாளா் ஆரிபா பேகம் விபத்தில் உயிரிழந்ததை அடுத்து, பிரதமரின் காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் சோ்ந்திருந்த நிலையில் அவரது கணவா் சையது இப்ராஹிம்ஷாவுக்கு காப்பீட்டுத் தொகையான ரூ. 2 லட்சத்தை ஆட்சியா் அருணா வழங்கினாா்.

மாவட்டத்தில் 100 சதவீதம் கடன் இலக்கை எட்டிய 17 வங்கிக் கிளைகளுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ்களையும் ஆட்சியா் வழங்கினாா்.

கூட்டத்தில், இந்தியன் ஓவா்சீஸ் வங்கியின் காரைக்குடி மண்டல மேலாளா் முகமது ஷரையாா், மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமைத் தி்ட்ட இயக்குநா் பா. ஜெயசுதா, மாவட்ட முன்னோடி வங்கி மேலாளா் த. நந்தகுமாா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

செங்கல்பட்டில் சிறப்பு தொழில் கடன் முகாம்

செங்கல்பட்டில் சிறப்பு தொழில் கடன் முகாம்

புதுகையில் மக்கள் குறைகேட்பு முகாம்: 511 மனுக்கள் அளிப்பு

புதுகையில் மக்கள் குறைகேட்பு முகாம்: 511 மனுக்கள் அளிப்பு

மழைக்கு முன்பாக ஏரி, குளங்களைத் தூா்வார வேண்டும்

மழைக்கு முன்பாக ஏரி, குளங்களைத் தூா்வார வேண்டும்

கட்டுமானத் தொழிலாளா்களின் வாரிசுகளுக்கு வாரிய நிதி வழங்கல்

கட்டுமானத் தொழிலாளா்களின் வாரிசுகளுக்கு வாரிய நிதி வழங்கல்

விடியோக்கள்

ஹார்ட்டின் பட டிரைலர்!

ஹார்ட்டின் பட டிரைலர்!

பொங்கல் வெளியீடாக சேயோன்! | Dinamani Cinema Update | Dinamani Talkies

பொங்கல் வெளியீடாக சேயோன்! | Dinamani Cinema Update | Dinamani Talkies

மாநிலக் கட்சிகளை முறையாக ஒருங்கிணைக்கிறதா காங்கிரஸ்?: ப. சிதம்பரம் Exclusive | P Chidambaram |

மாநிலக் கட்சிகளை முறையாக ஒருங்கிணைக்கிறதா காங்கிரஸ்?: ப. சிதம்பரம் Exclusive | P Chidambaram |

தீர்மானத்திற்கு கர்நாடக அரசு பணியாது! முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன் | DMK | TVK

தீர்மானத்திற்கு கர்நாடக அரசு பணியாது! முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன் | DMK | TVK