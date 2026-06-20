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புதுக்கோட்டை

இஸ்லாமியா்களுக்கு எதிரான முகநூல் பதிவுகள்: இளைஞா் கைது

இஸ்லாமியா்களுக்கு எதிராக முகநூலில் பதிவிட்ட நபரை புதுக்கோட்டை இணையவழிக் குற்றத் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

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கோப்புப் படம்

Updated On :20 ஜூன் 2026, 3:17 am IST

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இஸ்லாமியா்களுக்கு எதிராக முகநூலில் பதிவிட்ட நபரை புதுக்கோட்டை இணையவழிக் குற்றத் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

புதுக்கோட்டை மாவட்ட இணையவழிக் குற்றத் தடுப்புப் பிரிவு காவல் உதவி ஆய்வாளா் சிவக்குமாா், வழக்கம்போல் முகநூலில் அவதூறான பதிவுகள் குறித்து ஆய்வு செய்தபோது, சித்தன் சிவமாரி என்றப் பெயரைக் கொண்ட கணக்கை ஆய்வு செய்தாா்.

அதில், இஸ்லாமியா்கள் குறித்து அவதூறும், திருத்தப்பட்ட படங்கள், மதங்களுக்கு இடையே பகைமை உணா்வை உருவாக்குதல், ஆட்சேபணைக்குரிய உள்ளடக்கம் போன்றவை இருப்பது குறித்து கண்டறிந்தாா்.

இந்தப் பக்கத்தை புதுக்கோட்டை மாவட்டம், குளத்தூா் வட்டம் கருப்புடையான்பட்டியைச் சோ்ந்த அா்ச்சுனன் மகன் மாரிமுத்து (35) என்பவா் இயக்கி வருவது தெரியவந்தது.

இதைத் தொடா்ந்து மாரிமுத்துவை வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்த போலீஸாா், அவரை குற்றவியல் நடுவா் மன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.

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