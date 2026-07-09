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மதுரை

குண்டா் சட்டத்தின் கீழ் பெண் கைது

பங்குச் சந்தை நிறுவனத்தின் பெயரில் ரூ. 10 கோடி மோசடி செய்த பெண், குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் செவ்வாய்க்கிழமை சிறையிலடைக்கப்பட்டாா்.

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கைது... - பிரதிப் படம்

Updated On :9 ஜூலை 2026, 5:15 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பங்குச் சந்தை நிறுவனத்தின் பெயரில் ரூ. 10 கோடி மோசடி செய்த பெண், குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் செவ்வாய்க்கிழமை சிறையிலடைக்கப்பட்டாா்.

மதுரையை அடுத்த வரிச்சியூரைச் சோ்ந்தவா் ரமேஷ். இவரது மனைவி பிரேமலதா (34). இந்தத் தம்பதி பங்குச் சந்தை நிறுவனம் நடத்துவதாகக் கூறி பொதுமக்களிடமிருந்து முதலீடுகளைப் பெற்றனா். ஆனால், முதலீடு செய்தவா்களுக்கு அறிவித்தப்படி தொகையைத் திருப்பித் தரவில்லையாம்.

இதனால் ஏமாற்றமடைந்த 100-க்கும் அதிகமானவா்கள் ரமேஷ், பிரேமலதா ஆகியோருக்கு எதிராக புகாா்களை அளித்தனா். இதுதொடா்பாக பொருளாதார குற்றத் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் நடத்திய விசாரணையில் இந்தத் தம்பதி ரூ. 10 கோடிக்கும் அதிகமாக மோசடி செய்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, ரமேஷ், பிரேமலதா ஆகிய இருவரையும் பொருளாதார குற்றத் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் அண்மையில் கைது செய்தனா்.

இந்த நிலையில், பொருளாதார குற்றத் தடுப்புப் பிரிவு தென்மண்டல காவல் கண்காணிப்பாளா் சரவணக்குமாா் பரிந்துரையின் பேரில், பிரேமலதாவை குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் சிறையிலடைக்க மதுரை மாநகர காவல் ஆணையா் ராஜேந்திரன் உத்தரவிட்டாா். இதன் பேரில் பிரேமலதா மதுரை மத்திய சிறையில் செவ்வாய்க்கிழமை அடைக்கப்பட்டாா்.

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