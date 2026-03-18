திருமயம் பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட பொன்னமராவதியில் தோ்தல் பாா்வையாளா் எரிக் லல்லவம்புயா புதன்கிழமை முகாமிட்டு தோ்தல் பணிகள் குறித்து அலுவலா்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினாா்.
திருமயம் மற்றும் ஆலங்குடி பேரவைத் தொகுதிகளுக்கான தோ்தல் பாா்வையாளராக எரிக் லல்லவம்புயா நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா். இதைத் தொடா்ந்து புதன்கிழமை திருமயம் தொகுதிக்குள்பட்ட பொன்னமராவதிக்கு வந்த தோ்தல் பாா்வையாளா் எரிக் லல்லவம்புயா தோ்தல் பணிகள் குறித்து பல்வேறு துறைசாா்ந்த அலுவலா்களுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டாா். இதில் திருமயம் தொகுதி தோ்தல் அலுவலா் திருமால், பொன்னமராவதி வட்டாட்சியா் பழனிச்சாமி, திருமயம் வட்டாட்சியா் வரதராஜன், வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் கண்ணன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
டிரெண்டிங்
வீடியோக்கள்
Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...