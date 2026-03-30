Dinamani
ஐபிஎல் 2026: ராஜஸ்தானிடம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் முதல் ஆட்டத்தில் படுதோல்வி!சிபிஎம் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு! திருவொற்றியூரில் எல். சுந்தரராஜன் போட்டி!ராமதாஸ் தரப்பு பாட்டாளி மக்கள் கட்சியில் முதல் கட்டமாக 5 வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!இன்னொரு கரூர் சம்பவம் நடந்துவிடக் கூடாது : தவெகநாம் புதிய கூட்டணி அல்ல; வெற்றிக் கூட்டணி - மு.க. ஸ்டாலின்ரூபாய் மதிப்பு கடும் வீழ்ச்சி..!அரபு லீக் கூட்டமைப்புக்கு புதிய பொதுச் செயலர்!கீழடி அறிக்கையில் திருத்தங்களைச் செய்ய அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணாவுக்கு உத்தரவு!சாத்தான்குளம் வழக்கு: குற்றவாளிகளுக்கான தண்டனை அறிவிப்பு ஒத்திவைப்பு!
/
புதுக்கோட்டை

புதுக்கோட்டையில் முதல் நாளில் 9 போ் வேட்புமனுக்கள் தாக்கல்

News image

ஜல்லிக்கட்டு காளையுடன் திங்கள்கிழமை ஊா்வலமாக வந்த புதுக்கோட்டை சட்டப்பேரவைத் தொகுதியின் நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் வி. எழிலரசி உள்ளிட்டோா்.

Updated On :30 மார்ச் 2026, 8:10 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சட்டப்பேரவைத் தோ்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் திங்கள்கிழமை தொடங்கிய நிலையில், முதல் நாளில் மாவட்டத்திலுள்ள 6 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் மொத்தம் 9 போ் தங்களின் வேட்புமனுக்களைத் தாக்கல் செய்தனா்.

புதுக்கோட்டை சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் நாம் தமிழா் கட்சியின் வேட்பாளராகப் போட்டியிடும் வி. எழிலரசி தனது வேட்புமனுவை தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரும் கோட்டாட்சியருமான ஆ. பிரகாஷிடம் தாக்கல் செய்தாா்.

முன்னதாக சின்னப்பா பூங்காவில் உள்ள திருவள்ளுவா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து, அங்கிருந்து ஜல்லிக்கட்டு காளைகளுடன் வேட்பாளரும், அக்கட்சியினரும் ஊா்வலமாக வந்தனா்.

புதுக்கோட்டை சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் வேட்பாளா் வி. எழிலரசி, கந்தா்வகோட்டையில் த. நதியா, ஆலங்குடியில் ஆா். ராஜாராம், விராலிமலையில் கே. சத்யா லட்சுமி, திருமயத்தில் எஸ். லட்சுமி, அறந்தாங்கியில் எஸ். முத்துலட்சுமி, மாற்று வேட்பாளராக வி. அனுசியா ஆகியோா் வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்தனா்.

மேலும், திருமயம் தொகுதியில் ப. சின்னையா, புதுக்கோட்டையில் கே. கைலாசகுமாா் ஆகியோா் சுயேச்சை வேட்பாளா்களாக வேட்புமனுக்களை அளித்தனா். வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கான முதல் நாளான திங்கள்கிழமை மொத்தம் 9 போ் வேட்பு மனுக்களைத் தாக்கல் செய்துள்ளனா்.

தொடர்புடையது

தென்காசி தொகுதியில் 3 போ் மனுத் தாக்கல்

தென்காசி தொகுதியில் 3 போ் மனுத் தாக்கல்

முதல் நாளில் 9 தொகுதிகளில் 23 வேட்புமனுக்கள் தாக்கல்

முதல் நாளில் 9 தொகுதிகளில் 23 வேட்புமனுக்கள் தாக்கல்

கரூா் மாவட்டத்தில் ஒரே நாளில் 28 போ் வேட்புமனு தாக்கல்

கரூா் மாவட்டத்தில் ஒரே நாளில் 28 போ் வேட்புமனு தாக்கல்

திருச்செங்கோட்டில் 5 போ் வேட்புமனு தாக்கல்

திருச்செங்கோட்டில் 5 போ் வேட்புமனு தாக்கல்

வீடியோக்கள்

#tnassemblyelections | வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முக்கியத் தலைவர்கள்! |
வீடியோக்கள்

#tnassemblyelections | வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முக்கியத் தலைவர்கள்! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | களத்துக்கு வந்த முதல்வர் வேட்பாளர்கள்! | News & Views | E-20 |
வீடியோக்கள்

Podcast | களத்துக்கு வந்த முதல்வர் வேட்பாளர்கள்! | News & Views | E-20 |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
IPL 2026 | பந்துவீசுவாரா கிரீன்?: ரஹானே கேள்விக்குப் பதிலளித்த கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா |
வீடியோக்கள்

IPL 2026 | பந்துவீசுவாரா கிரீன்?: ரஹானே கேள்விக்குப் பதிலளித்த கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
“எடப்பாடியால் பாஜகவை எதிர்க்க முடியாது”: காங்கிரஸ் பீட்டர் அல்போன்ஸ்
வீடியோக்கள்

“எடப்பாடியால் பாஜகவை எதிர்க்க முடியாது”: காங்கிரஸ் பீட்டர் அல்போன்ஸ்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு