The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
பொய்க் கூறி மக்களின் நம்பிக்கையைப் பெற முடியாது! ராகுலுக்கு அமித் ஷா அறிவுரை!இரு மாநில வளர்ச்சி குறித்து ஆலோசனை: ஆந்திரத்தில் முதல்வர் விஜய் பேச்சுஉச்ச நீதிமன்றத்தின் மீது எங்களுக்கு நம்பிக்கை உண்டு: ராகுல் காந்திமின் கட்டணம் என்ற பெயரில் மக்களிடம் பகல் கொள்ளை: உதயநிதி குற்றச்சாட்டுசென்னைக்கு 3 டிஎம்சி நீர் வழங்க ஆந்திர அரசு முடிவு!ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை ரூ. 35-க்கு வாங்க வேண்டிய அவசியம் என்ன? அரசுக்கு பிரேமலதா கேள்விபோராட்டக்காரர்களுக்கு ஜந்தர் மந்தர் மூடப்பட்டால் நாடு தழுவிய போராட்டம் வெடிக்கும்: சிஜேபிடாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 40 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.38 ஆக நிறைவு!பங்குச் சந்தை மீட்சி: சென்செக்ஸ் 1,109 புள்ளிகளுடனும், நிஃப்டி 359 புள்ளிகளுடன் நிறைவு!மத்திய அமைச்சர் பதவியை ராஜிநாமா செய்வதாக எல். முருகன் அறிவிப்பு!

பணப்பழக்கம் இல்லாத மாநிலமாக தமிழகத்தை மாற்றியுள்ளது தவெக அரசு: முன்னாள் அமைச்சா் எஸ்.ரகுபதி

பணப்புழக்கம் இல்லாத மாநிலமாக தமிழ்நாட்டை மாற்றியுள்ளது தவெக அரசு என்றாா் முன்னாள் அமைச்சரும், திருமயம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான எஸ்.ரகுபதி.

அமைச்சா் எஸ்.ரகுபதி

Published On :

பணப்புழக்கம் இல்லாத மாநிலமாக தமிழ்நாட்டை மாற்றியுள்ளது தவெக அரசு என்றாா் முன்னாள் அமைச்சரும், திருமயம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான எஸ்.ரகுபதி.

திருமயம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்ப்பட்ட பொன்னமராவதி நகராட்சி அலுவலகம், ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் ஆகிய அலுவலகங்களில் நடைபெற்று வரும் பணிகள் குறித்து அலுவலா்களுடன் அவா் செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களுக்கு அளித்த பேட்டி:

தற்போது தலைமைச் செயலகத்திலேயே மின்சாரம் இல்லாத அவலநிலை நிலவுகிறது. தவெக ஆட்சியில் தவிா்க்க முடியாததாக உள்ள மின்வெட்டினால் விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மிகவும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனா்.

அரிசி, காய்கறி உள்ளிட்ட பொருள்களின் விலை உயா்வும் இப்போது அத்தியாவசிய பிரச்னையாக நிலவுகிறது. விலைவாசி உயா்வால் மக்களின் வாங்கும் சக்தி குறைந்துள்ளது. பணப்புழக்கம் இல்லாத மாநிலமாக தமிழகத்தை மாற்றியுள்ளது மற்றும் நாட்டிலேயே தமிழ்நாட்டை பணவீக்கத்தில் முதன்மை மாநிலத்துக்கு உயா்த்தியது தான் தவெக அரசின் சாதனை.

கடந்த திமுக ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்ட பொன்னமராவதி பேருந்து நிலையம் புனரமைப்பு, அம்ருத் திட்டம் உள்ளிட்ட பணிகள் திமுக ஆட்சியில் போதிய நிதி ஒதுக்கப்பட்டு நடைபெற்று வந்த நிலையில், தற்போதைய அரசு போதிய நிதி ஒதுக்கீடு செய்யாததால் காலதாமதம் ஆகிறது.

எனவே, இந்த அரசு பொதுமக்களின் நலன் கருதி நகராட்சிக்கு போதிய நிதி ஒதுக்கீடு செய்து பணிகளை விரைந்து முடிக்கவேண்டும். அதுபோல ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்துக்கும் போதிய நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும். திருமயம் தொகுதியில் குடிநீா் பிரச்சனை முக்கிய பிரச்னையாக உள்ளது. பொன்னமராவதி ஒன்றியத்தில் குடிநீா் தரும் ஆழ்துளை கிணறுகளை தூா்வாரி சீரமைத்து குடிநீா் பிரச்னையை தீா்க்க நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் என்றாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

முன்னாள் ஊழியா்கள் தாக்கியதில் பா்னிச்சா் கடைக்காரா் உயிரிழப்பு

முன்னாள் ஊழியா்கள் தாக்கியதில் பா்னிச்சா் கடைக்காரா் உயிரிழப்பு

தவெக இடைத்தோ்தல் நட்சத்திர பேச்சாளா்கள் பட்டியலில் முக்கிய தலைவா்கள் நீக்கம் ஏன்? அமைச்சா் வன்னி அரசு விளக்கம்

தவெக இடைத்தோ்தல் நட்சத்திர பேச்சாளா்கள் பட்டியலில் முக்கிய தலைவா்கள் நீக்கம் ஏன்? அமைச்சா் வன்னி அரசு விளக்கம்

பாரதிதாசனுக்கு நிதி மறுப்பதா? தவெக அரசுக்கு அவப்பெயர் வேண்டாம்: மு.க. ஸ்டாலின்

பாரதிதாசனுக்கு நிதி மறுப்பதா? தவெக அரசுக்கு அவப்பெயர் வேண்டாம்: மு.க. ஸ்டாலின்

தவெக ஆட்சிக்கான கால்களை வழங்கியதே திமுக தான்: முன்னாள் அமைச்சா் இ. பெரியசாமி

தவெக ஆட்சிக்கான கால்களை வழங்கியதே திமுக தான்: முன்னாள் அமைச்சா் இ. பெரியசாமி

விடியோக்கள்

மத்திய அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்தது ஏன்?: எல். முருகன் பேட்டி

மத்திய அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்தது ஏன்?: எல். முருகன் பேட்டி

கனகதுர்கா கோயிலில் முதல்வர் விஜய் சிறப்பு வழிபாடு!

கனகதுர்கா கோயிலில் முதல்வர் விஜய் சிறப்பு வழிபாடு!