முதல்வர் விஜய் வருகை: புதுகையில் நவ. 2-இல் ட்ரோன்கள் பறக்கத் தடை!
தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய் வருகை தரவுள்ளதையொட்டி நவ. 2-ஆம் தேதி (திங்கள்கிழமை) மாவட்டம் முழுவதும் ட்ரோன்கள் பறக்கத் தடை விதிக்கப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சியா் மு. அருணா அறிவித்துள்ளாா்.
முதல்வர் விஜய் - கோப்புப் படம்
தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய் வருகை தரவுள்ளதையொட்டி நவ. 2-ஆம் தேதி (திங்கள்கிழமை) மாவட்டம் முழுவதும் ட்ரோன்கள் பறக்கத் தடை விதிக்கப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சியா் மு. அருணா அறிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் சனிக்கிழமை விடுத்துள்ள செய்திக் குறிப்பு: தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய் நவ. 2-ஆம் தேதி திங்கள்கிழமை புதுக்கோட்டையில் நடைபெறவுள்ள பல்வேறு அரசு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கவுள்ளாா்.
இதனையொட்டி பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக அன்றைய நாளில் மாவட்டம் முழுவதும் ட்ரோன்கள் பறக்கத் தடை விதிக்கப்படுகிறது.
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