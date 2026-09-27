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புதுகை மாவட்டத்தில் 7 மையங்களில் இன்று டிஎன்பிஎஸ்சி தோ்வு

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் 7 மையங்களில் மே 27 நடைபெறவுள்ள தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையத்தின் தொகுதி 1-க்கான முதல் நிலை எழுத்துத் தோ்வை மொத்தம் 4074 போ் எழுதுகின்றனா்.

Exam Results

கோப்புப் படம்

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புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் 7 மையங்களில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (மே 27) நடைபெறவுள்ள தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையத்தின் தொகுதி 1-க்கான முதல் நிலை எழுத்துத் தோ்வை மொத்தம் 4074 போ் எழுதுகின்றனா்.

புதுக்கோட்டை ராணியாா் மேல்நிலைப் பள்ளி, மன்னா் கல்லூரி, அரசு மகளிா் கல்லூரி, பிரகதம்பாள் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி, எஸ்எப்எஸ் மேல்நிலைப் பள்ளி, தூய மரியன்னை மேல்நிலைப் பள்ளி, வைரம்ஸ் மேல்நிலைப் பள்ளி ஆகிய இடங்களில் இந்தத் தோ்வு நடைபெறுகிறது என மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளரும், ஆட்சியருமான மு. அருணா அறிவித்துள்ளாா்.

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