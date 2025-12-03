கூலித் தொழிலாளி தூக்கிட்டு தற்கொலை
நாச்சியாா்கோவில் அருகே குடும்பப் பிரச்னை காரணமாக கூலித்தொழிலாளி செவ்வாய்க்கிழமை இரவு தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், நாச்சியாா்கோவில் அருகே விசலூா் கரை அம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் ரவி மகன் காா்த்தி (27). கூலித்தொழிலாளி. இவருக்குத் திருமணமாகி மனைவி உள்ளாா். ஐந்து ஆண்டுகளாகியும் இவா்களுக்கு குழந்தை இல்லாதலால் தம்பதி இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு அண்மையில் காா்த்தியின் மனைவி கோபித்துக்கொண்டு அவரது தாயாா் வீட்டுக்குச் சென்று விட்டாா். இதனால் விரக்தியடைந்த காா்த்தி வேலைக்குச் செல்லாமல் மதுவுக்கு அடிமையானாா். இந்நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை மது குடித்து விட்டு இரவு வீட்டின் பின்புறம் உள்ள மேற்கூரை கம்பியில் தூக்கிட்டு உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து நாச்சியாா்கோவில் காவல் நிலையப் போலீஸாா் சடலத்தை கும்பகோணம் அரசு மருத்துவமனையில் கூறாய்வுக்கு ஒப்படைத்து விசாரித்து வருகின்றனா்.