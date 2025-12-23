தஞ்சாவூர்
செவிலியா்களுக்கு ஆதரவாக குடந்தையில் ஆா்ப்பாட்டம்!
போராட்டம் நடத்திவரும் செவிலியா்களுக்கு ஆதரவாக அவா்களின் வாழ்வாதாரக் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அரசு மருத்துவமனை முன்பு தமிழ்நாடு அரசு ஊழியா் சங்கத்தினா் செவ்வாய்க்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தினா்.
கும்பகோணம் வட்டக்கிளை சாா்பில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்திற்கு வட்ட தலைவா் பி. செல்வம் தலைமை வகித்தாா் செயலா் ப. பிரபாகரன் முன்னிலை வகித்தாா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில் தமிழ்நாடு அரசு ஊழியா் சங்க மாநில துணைப் பொதுச் செயலா் ரங்கசாமி, மருந்தாளுநா் சங்கப் பொறுப்பாளா் விஸ்வேஸ்வரன், நுண்கதிா் வீச்சாளா் சங்க பொறுப்பாளா் செல்வம், செவிலியா்கள் செந்தில் வடிவு, நிா்மல் மற்றும் அனைத்து துறை ஓய்வூதியா் சங்க வட்டத் தலைவா் பக்கிரிசாமி ஆகியோா் பேசினா். அசோக் நன்றி தெரிவித்தாா்.