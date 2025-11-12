‘மீனவா் பிரச்னையில் இலங்கை அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும்’
தமிழகத்தில் மீனவா்களின் பிரச்னையில் மத்திய, மாநில அரசுகள் இணைந்து இலங்கை அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என்றாா் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவரும் எம்.பி.யுமான ஜி.கே.வாசன்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், பாபநாசத்தில் புதன்கிழமை அவா் அளித்த பேட்டி:
மயிலாடுதுறை மாவட்டம், பூம்புகாரைச் சோ்ந்த 12 மீனவா்கள் படகுகள் பழுது ஏற்பட்டதால் திசைமாறி வந்து விட்டோம் என்று கூறியபிறகும் கூட, மனிதாபிமானம் இல்லாமல் இலங்கை கடற்படை, அவா்களைக் கைது செய்திருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது. இந்நிலை மாற வேண்டும். இதற்கு மத்திய, மாநில அரசுகள் இணைந்து இலங்கை அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். வெளியுறவுத் துறை, இலங்கை அரசுடன் கலந்து பேசி முடிவெடுக்க வேண்டும். தமிழக அரசு, கரும்பு விவசாயிகளின் கோரிக்கையை புறக்கணிக்கின்றது. டெல்டா மாவட்டங்களில் அண்மையில் பெய்த மழையால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு விரைந்து நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்றாா். பேட்டியின்போது நிா்வாகிகள் திரளாகப் பங்கேற்றனா்.
முன்னதாக பாபநாசம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி மறைந்த முன்னாள் உறுப்பினா் என்.கருப்பண்ண உடையாா் மனைவி தனலெட்சுமி மறைவுக்கு அவரது இல்லத்துக்குச் சென்று ஜி.கே.வாசன் அஞ்சலி செலுத்தினாா்.