சட்டப்பேரவை தொகுதி விவரக் குறிப்பு: ஒரத்தநாடு - 175!

இந்தத் தொகுதியில் பிரதான நீர் ஆதாரமாக உள்ள கல்லணைக் கால்வாயைத் தூர்வாரி கரைகளைப் பலப்படுத்த வேண்டும். மேலும், அதைச் சார்ந்த கிளை வாய்க்கால்களில் கடைமடை வரை தூர்வார வேண்டும்.

முத்தாம்மாள் சத்திரம்

Updated On :1 ஏப்ரல் 2026, 12:29 am

தஞ்சாவூர் மக்களவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட ஒரத்தநாடு சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் அரசு கல்வியியல் கல்லூரி, அரசு கால்நடை கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம், தமிழ்நாடு வேளாண் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம், அரசு மகளிர் கல்லூரி, ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றம் உள்ளிட்டவை ஒருங்கே அமைந்துள்ளது சிறப்பு.

நில அமைப்பு: ஒரத்தநாடு ஒன்றியத்தின் 58 ஊராட்சிகள், தொகுதி சீர மைப்பில் நீக்கப்பட்ட திருவோணம் தொகுதியின் 19 ஊராட்சிகள், தஞ்சாவூர் ஒன்றியத்தின் 19 ஊராட்சிகள் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கறம்பக்குடி ஒன்றியத்தின் கல்விராயன்விடுதி ஊராட்சி மற்றும் ஒரத்தநாடு பேரூராட்சியை உள்ளடக்கிய தொகுதி. இந்தத் தொகுதியில் ஏற்கெனவே இருந்த நீடாமங்கலம் ஒன்றியம், தொகுதிச் சீரமைப்பில் மன்னார்குடி தொகுதியில் சேர்க்கப்பட்டது.

இறுதி வாக்காளர்கள்

ஆண்கள் - 1,12,298

பெண்கள் - 1,18,947

மூன்றாம் பாலினம் - 6

மொத்தம் - 2,31,251

இதுவரை இவர்கள்

1967 எல். கணேசன் (திமுக) 45.232

1971 எல். கணேசன் (திமுக) 49,269

1977 டி.எம். தைலப்பன் (திமுக) 31,866

1980 வெள்ளூர் டி. வீராசாமி (அதிமுக) 47,021

1984 வெள்ளூர் டி. வீராசாமி (அதிமுக) 46,717

1989 எல்.கணேசன் (திமுக) 49,554

1991 அழகு திருநாவுக்கரசு (அதிமுக) 68,208

1996 பி.ராஜமாணிக்கம் (திமுக) 68,213

2001 ஆர்.வைத்திலிங்கம் (அதிமுக) 63,836

2006 ஆர். வைத்திலிங்கம் (அதிமுக) 61,595

2011 ஆர். வைத்திலிங்கம் (அதிமுக) 91,724

2016 எம். ராமச்சந்திரன் (திமுக) 84,378

2021 ஆர்.வைத்திலிங்கம் (அதிமுக) 90,063

தீராத பிரச்னைகள்

இந்தத் தொகுதியில் பெரும்பாலும் நெல், தென்னை மற்றும் கரும்பு அதிகளவில் சாகுபடி செய்யப்படுவதால் உற்பத்தியான நெல்லைத் தேக்கமின்றி கொள்முதல் செய்வதற்கான ஒரத்தநாடு ஒன்றிய அளவிலான நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகம் அமைக்க வேண்டும். தென்னை சார்ந்த பொருள்களை மூலப்பொருளாகக் கொண்டு இயங்கும் தொழிற்சாலைகள் அமைக்க வேண்டும். இந்தத் தொகுதியில் பிரதான நீர் ஆதாரமாக உள்ள கல்லணைக் கால்வாயைத் தூர்வாரி கரைகளைப் பலப்படுத்த வேண்டும். மேலும், அதைச் சார்ந்த கிளை வாய்க்கால்களில் கடைமடை வரை தூர்வார வேண்டும்.

யாரெல்லாம் போட்டி

திமுக சாா்பில் தற்போதைய ஒரத்தநாடு சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் ஆா். வைத்திலிங்கம் (கடந்த தோ்தலில் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட்டு வென்றவா்) போட்டியிடுகிறாா். அதிமுக சாா்பில் மத்திய மாவட்டச் செயலா் மா. சேகா், நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் திரைப்பட நடிகரும், மாநில ஒருங்கிணைப்பாளருமான திருமுருகன், தவெக சாா்பில் டாக்டா் க. அரவிந்த் ஆகியோா் களத்தில் உள்ளனா்.

தொடர்புடையது

தொகுதி அறிமுகம்! ஆத்தூர் (தனி)

தொகுதி அறிமுகம்! ஆத்தூர் (தனி)

தொகுதி அறிமுகம்: குடியாத்தம் (தனி) - 046!

தொகுதி அறிமுகம்: குடியாத்தம் (தனி) - 046!

தொகுதி அறிமுகம்: ஸ்ரீபெரும்புதூா் (தனி)!

தொகுதி அறிமுகம்: ஸ்ரீபெரும்புதூா் (தனி)!

தொகுதி அறிமுகம் கீழ்வேளூா்

தொகுதி அறிமுகம் கீழ்வேளூா்

வீடியோக்கள்

அடாவடி விடியோ பாடல்!
வீடியோக்கள்

அடாவடி விடியோ பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
கத்தனார் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

கத்தனார் டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
“BJPயைப் பார்த்து பயப்படத் தேவையில்லை”: AMMK வேட்பாளர் செந்தமிழன் பேட்டி
வீடியோக்கள்

“BJPயைப் பார்த்து பயப்படத் தேவையில்லை”: AMMK வேட்பாளர் செந்தமிழன் பேட்டி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
#tnassemblyelections | வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முக்கியத் தலைவர்கள்! |
வீடியோக்கள்

#tnassemblyelections | வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முக்கியத் தலைவர்கள்! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

30 மார்ச் 2026