கும்பகோணத்தில் 40 ஆண்டுகளுக்குப் பின் பழவாத்தான் கட்டளை வாய்க்கால் தூா்வாரும் பணியை ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா் தமிழக வேளாண்மை மற்றும் உழவா் நலத் துறை அமைச்சா் ஆா்.வினோத்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் காவிரி ஆறு கும்பகோணம் மேற்குப் பகுதியில் பிரிந்து வலையபேட்டை மாங்குடி பகுதியில் இருந்து பழவாத்தான் கட்டளை, தேப்பெருமாநல்லூா் கிளை வாய்க்கால்களாக சுமாா் 8 கிலோ மீட்டா் தொலைவு பயணித்து கும்பகோணம் நகருக்குள் செல்கிறது.
இந்த வாய்க்கால்கள் நூற்றுக்கணக்கான ஏக்கா் பரப்பளவு நிலங்களுக்கு பாசன வாய்க்காலாகவும், நகரின் பல பகுதிகளில் வடிகால் வாய்க்கலாகவும் பயன்பட்டது. சுமாா் 40 ஆண்டுகளாக தூா்வாரப்படாமல் புதா் மண்டி தூா்ந்து போயும், ஆக்கிரமிப்புகள் ஏற்பட்டும் வீடுகளில் உள்ள கழிவு நீா் கலந்து கழிவுநீா் வாய்க்காலாக மாறியது.
இந்த வாய்க்காலை தூா்வாரும் பணியை அமைச்சா் ஆா்.வினோத் ஞாயிற்றுக்கிழமை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தாா். நிகழ்வில் காவிரி வடிநில கோட்ட கும்பகோணம் உதவி செயற்பொறியாளா் கி.முத்துமணி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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