பாபநாசம் உள்பட 5 தொகுதிகளில் போட்டியிட ஐயுஎம்எல் விருப்பம் - கே.எம். காதா்மொகிதீன்
சட்டப்பேரவை தோ்தலில் திமுக கூட்டணியில் பாபநாசம் உள்பட 5 தொகுதிகளில் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் போட்டியிட விரும்புவதாக அக் கட்சியின் தேசிய தலைவா் கே.எம். காதா் மொகிதீன் தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து தஞ்சாவூா் மாவட்டம்,பாபநாசத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை செய்தியாளா்களிம் அவா் மேலும் தெரிவித்ததாவது:
மத்திய பாஜக அரசு தமிழகத்துக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை தொடா்ந்து செய்ய மறுத்து வருகிறது. இருப்பினும் தமிழக அரசு அனைத்து தரப்பினருக்கும் தேவையானதை செய்து வருகிறது. நீண்ட காலமாக அரசு ஊழியா்கள், ஆசிரியா்களின் கோரிக்கையான ஓய்வூதிய திட்டத்தை செயல்படுத்தியுள்ளது.
சட்டப்பேரவை தோ்தலில் இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் சாா்பில் போட்டியிட பாபநாசம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியோடு ஆம்பூா், வாணியம்பாடி, திருச்சி கிழக்கு, பாளையங்கோட்டை ஆகிய 5 தொகுதிகளை கேட்டு பெற உள்ளோம் என்றாா்.
பேட்டியின்போது தஞ்சாவூா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் டி.கே.ஜி. நீலமேகம், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் மாநில பொருளாளா் எம்.எஸ்.ஏ.ஷாஜகான், மாநில செயலா்கள் ஆடுதுறை.ஷாஜகான், முகமது இஸ்மாயில், மாவட்டச் செயலா் அப்துல் காசிம் ராஜாஜி, மாநில ஆலோசனை குழு உறுப்பினா் அப்துல் ரவூப், அறிவியல் அறிஞா் முகமது இக்பால் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.