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தஞ்சாவூர்

தஞ்சாவூரில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்க ஆய்வு

தஞ்சாவூரில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைப்பது தொடா்பாக கோட்டாட்சியா் உள்ளிட்டோா் புதன்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.

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தஞ்சாவூா் அரசு ராசா மிராசுதாா் மருத்துவமனை சாலையில் புதன்கிழமை ஆய்வு செய்த கோட்டாட்சியா் ப. நித்யா. உடன் போக்குவரத்து ஒழுங்கு பிரிவு காவல் ஆய்வாளா் எம்.ஜி. ரவிச்சந்திரன் உள்ளிட்டோா்.

Updated On :16 ஜூலை 2026, 2:56 am IST

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தஞ்சாவூரில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைப்பது தொடா்பாக கோட்டாட்சியா் உள்ளிட்டோா் புதன்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.

தஞ்சாவூா் பெரிய கோயிலுக்கு பக்தா்கள் வருகை தொடா்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக, விடுமுறை நாள்களில் பக்தா்கள், சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை மிக அதிகமாக இருப்பதால், பெரிய கோயில் சாலை உள்ளிட்ட இடங்களில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.

வெளி மாநிலங்கள், வெளி மாவட்டங்களிலிருந்து வரும் சுற்றுலா பயணிகள், பக்தா்கள், பேருந்துகள், வேன்கள், காா்களில் அதிக அளவில் வருகின்றனா். பெரிய கோயில் எதிரே வாகன நிறுத்துமிடம் இருந்தாலும், அங்கு அனைத்து வாகனங்களும் நிறுத்துவதற்கு போதுமான இடமில்லை. இதனால், பழைய நீதிமன்றச் சாலை, சீனிவாசபுரம் உள்ளிட்ட இடங்களில் வாகனங்கள் நிறுத்தப்படுவதால், அப்பகுதிகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.

இதனிடையே, பெரிய கோயில் சாலை ஒரு வழிப்பாதையாக ஜூலை 13-ஆம் தேதி மாற்றப்பட்டது. இதனால், காந்திஜி சாலை, பழைய பேருந்து நிலையம் உள்ளிட்ட இடங்களில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதால், மாநகர மக்கள் பல்வேறு இன்னல்களுக்கு ஆளாகின்றனா். எனவே, ஒரு வழிப்பாதை திட்டத்துக்கு மக்கள் எதிா்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனா்.

சாலை விரிவாக்கம்?: இந்நிலையில், தஞ்சாவூா் பழைய நீதிமன்றச் சாலையை விரிவாக்கம் செய்வது தொடா்பாக கோட்டாட்சியா் ப. நித்யா புதன்கிழமை பாா்வையிட்டாா். இதில், சாலையின் இருபுறமும் இருக்கும் நடைபாதை, மரங்களை அப்புறப்படுத்திவிட்டு சாலையை விரிவாக்கம் செய்வதா அல்லது வேறு வழியில் விரிவாக்கம் செய்வதா என்பது குறித்து வரைபடங்கள் மூலம் ஆய்வு செய்தாா்.

இதேபோல, பழைய நீதிமன்றச் சாலையிலுள்ள அரசு வாகனங்கள் பழுதுபாா்க்கும் பணிமனை, வட்டாட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் வாகன நிறுத்துமிடம் அமைக்க முடியுமா என்பது குறித்தும் கோட்டாட்சியா் ஆய்வு செய்தாா். அப்போது போக்குவரத்து ஒழுங்கு பிரிவு காவல் ஆய்வாளா் எம்.ஜி. ரவிச்சந்திரன் உடனிருந்தாா்.

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