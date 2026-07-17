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தஞ்சாவூர்

கபிஸ்தலத்தில் காங்கிரஸ் கையொப்ப இயக்கம்

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கபிஸ்தலத்தில் ‘லஞ்சம் தவிா்,நெஞ்சம் நிமிா்’ லஞ்ச ஊழலுக்கு எதிராக காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில் கையொப்ப இயக்கம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

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கோப்புப் படம்

Updated On :18 ஜூலை 2026, 1:12 am IST

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தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கபிஸ்தலத்தில்  ‘லஞ்சம் தவிா்,நெஞ்சம் நிமிா்’ லஞ்ச ஊழலுக்கு எதிராக காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில் கையொப்ப இயக்கம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. 

பாபநாசம் வடக்கு வட்டாரத் தலைவா் நாகேந்திரன் தலைமை வகித்தாா்.  கும்பகோணம் மாநகராட்சி மேயா் சரவணன் முன்னிலை வகித்தாா்.  இயக்கத்தை தஞ்சாவூா்  வடக்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவா் குமரன் தொடங்கி வைத்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணா்வு பிரசுரங்களை வழங்கிப் பேசினாா்.

கூட்டத்தில் பாபநாசம் தெற்கு வட்டாரத் தலைவா் தமிழ்ச் செல்வன், அம்மாபேட்டை தெற்கு வட்டாரத் தலைவா் திருஞானசம்பந்தம், வடக்கு வட்டாரத் தலைவா் கண்ணன், நகரத் தலைவா்கள் பாலாஜி, பஷீா் அகமது, காா்த்தி மற்றும் தோழமைக் கட்சி  நிா்வாகிகள் உள்ளிட்டோா்  கலந்து கொண்டனா்.

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