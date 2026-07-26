Dinamani
மத்திய அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷிக்கு கூடுதல் பொறுப்பாக கல்வித் துறை ஒதுக்கீடு! தலைநகர் தில்லியில் அனைத்து மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களும் திறப்பு மத்திய அரசுடன் உடன்பாடு: சிஜேபி போராட்டம் வாபஸ்! சுகாதார ஆய்வாளர் தேர்வை ரத்து செய்ய அண்ணாமலை வலியுறுத்தல் அமர்நாத் யாத்திரை தற்காலிகமாக நிறுத்தம் மாணவர்கள் மீது காவல்துறை அச்சுறுத்தல் கூடாது! நீட் எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன்!என்னை ஹீரோ ஆக்காதீர்கள்! ஒருவரை ஹீரோவாக்கியதால் நாடே நாசமாகிவிட்டது! அபிஜீத் தீப்கேஅமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜிநாமா! மோடி அரசின் வரலாற்றில் முதல்முறை!மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜிநாமா!
/
தஞ்சாவூர்

திரைப்பட விளம்பர பதாகையை சேதப்படுத்திய இருவா் கைது

கும்பகோணத்தில் ஜனநாயகன் திரைப்பட விளம்பர பதாகையை சேதப்படுத்தியது தொடா்பாக கிழக்கு காவல் நிலைய போலீஸாா் 2 பேரை சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

News image

கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :26 ஜூலை 2026, 1:02 am IST

Syndication

கும்பகோணத்தில் ஜனநாயகன் திரைப்பட விளம்பர பதாகையை சேதப்படுத்தியது தொடா்பாக கிழக்கு காவல் நிலைய போலீஸாா் 2 பேரை சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் காசிராமன் தெரு சந்திப்பு பகுதியில் தஞ்சாவூா் கிழக்கு மாவட்ட தவெக சாா்பில் ஜனநாயகன் திரைப்படத்துக்காக விளம்பர பதாகை வைக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்த பதாகையை சிலா் சேதப்படுத்தியுள்ளதாக அந்த பகுதி தவெக நிா்வாகி ராமமூா்த்தி, கிழக்கு காவல் நிலையத்தில் புகாா் செய்தாா். அதன்பேரில் போலீஸாா் நடத்திய விசாரணையில் கும்பகோணம் கோதண்டபாணி தெருவைச் சோ்ந்த முத்தரசன், மோரிவாய்க்கால் பகுதியைச் சோ்ந்த மணிமாறன் ஆகியோா் விளம்பர பதாகையை கிழித்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து 2 பேரையும் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கஞ்சா விற்பனை: மூதாட்டி உள்பட 4 போ் கைது

கஞ்சா விற்பனை: மூதாட்டி உள்பட 4 போ் கைது

மணல் கடத்தல்: 5 போ் கைது

மணல் கடத்தல்: 5 போ் கைது

ரூ.63 லட்சம் தங்க மோசடி வழக்கு: மேலும் இருவா் கைது

ரூ.63 லட்சம் தங்க மோசடி வழக்கு: மேலும் இருவா் கைது

வெள்ளக்கோவில் அருகே கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சிய 2 போ் கைது

வெள்ளக்கோவில் அருகே கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சிய 2 போ் கைது

விடியோக்கள்

யார் இந்த துணிச்சலான பெண்! காவல் வாகனத்தை தனி ஆளாக தடுத்து நிறுத்தியவர்! | CJP | BJP

யார் இந்த துணிச்சலான பெண்! காவல் வாகனத்தை தனி ஆளாக தடுத்து நிறுத்தியவர்! | CJP | BJP

CJP போராட்டத்தில் இனி...? | DINAMANI EXCLUSIVE | Dharmendra Pradhan | BJP | Abhijeet Dipke

CJP போராட்டத்தில் இனி...? | DINAMANI EXCLUSIVE | Dharmendra Pradhan | BJP | Abhijeet Dipke

தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகினால் எல்லாம் சரியாகிவிடுமா?: அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK | BJP

தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகினால் எல்லாம் சரியாகிவிடுமா?: அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK | BJP

லாக்-அப் மரணங்கள் எல்லா ஆட்சியிலும்தான் நடக்கிறது! வைகோ பேட்டி

லாக்-அப் மரணங்கள் எல்லா ஆட்சியிலும்தான் நடக்கிறது! வைகோ பேட்டி