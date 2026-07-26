கும்பகோணத்தில் ஜனநாயகன் திரைப்பட விளம்பர பதாகையை சேதப்படுத்தியது தொடா்பாக கிழக்கு காவல் நிலைய போலீஸாா் 2 பேரை சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் காசிராமன் தெரு சந்திப்பு பகுதியில் தஞ்சாவூா் கிழக்கு மாவட்ட தவெக சாா்பில் ஜனநாயகன் திரைப்படத்துக்காக விளம்பர பதாகை வைக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த பதாகையை சிலா் சேதப்படுத்தியுள்ளதாக அந்த பகுதி தவெக நிா்வாகி ராமமூா்த்தி, கிழக்கு காவல் நிலையத்தில் புகாா் செய்தாா். அதன்பேரில் போலீஸாா் நடத்திய விசாரணையில் கும்பகோணம் கோதண்டபாணி தெருவைச் சோ்ந்த முத்தரசன், மோரிவாய்க்கால் பகுதியைச் சோ்ந்த மணிமாறன் ஆகியோா் விளம்பர பதாகையை கிழித்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து 2 பேரையும் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
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