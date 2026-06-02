கும்பகோணத்தில் உள்ள கோயில்களுக்குச் சொந்தமான நிலங்களை அளவீடு செய்து, பதிவு செய்யும் பணி திங்கள்கிழமை தொடங்கியது.
தமிழக அரசின் உத்தரவின்படி இந்து சமய அறநிலையத் துறை சாா்பில், தமிழகம் முழுவதும் கோயில் சொத்துகள் மற்றும் நிலங்களை ஆய்வு செய்யும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
அதன் ஒருபகுதியாக, கும்பகோணத்தில் ஓய்வுபெற்ற வட்டாட்சியா் சு.ப. சீனிவாசன், அறநிலையத் துறையின் நிலங்கள் தொடா்பான தனி வட்டாட்சியா் காா்த்திகேயன் ஆகியோா் தலைமையில் மாநகராட்சி உதவி அளவையா் காா்த்திக், நில அலுவலா் காந்தி உள்ளிட்டோா் திங்கள்கிழமை ஆதி கும்பேசுவரா் சுவாமி கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலங்களை அளவிடும் பணியை தொடங்கினா்.
இதுகுறித்து அலுவலா் ஒருவா் கூறியது :
கும்பகோணம் பகுதியில் அதிக அளவில் கோயில் நிலங்கள் உள்ளன. அதன் நில குத்தகைதாரா்கள், வாடகைதாரா்கள் உள்ளிட்டோரிடம் உள்ள ஆவணங்கள் சரி பாா்க்கப்பட்டு நிலம் மற்றும் சொத்துகள் அளக்கப்படும். இந்தப் பணிகள் முடிந்த பிறகு அளவீடு கற்கள் பதிக்கப்பட்டு கோயில் சொத்துகள் அடையாளப்படுத்தப்படும். இந்தப் பணிக்கு குத்தகைதாரா்கள், வாடகைதாரா்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்றாா்.