மின்சாதன பொருள்கள் விற்பனையகத்தில் ரூ. 80 ஆயிரம் திருட்டு

/
கும்பகோணத்தில் மின்சாதன பொருள்கள் விற்பனை நிலையத்தின் மேற்கூரையை பிரித்து ரூ. 80 ஆயிரத்தை திருடிச் சென்றது புதன்கிழமை தெரியவந்தது.
கும்பகோணம் - தஞ்சாவூா் பிரதான சாலையில் வீட்டு உபயோகத்துக்கு தேவையான மின்சாதன பொருள்கள் விற்பனை செய்யும் நிறுவனம் உள்ளது. புதன்கிழமை காலை கடையை திறந்த ஊழியா்கள் அதிா்ச்சியடைந்தனா். தரைத்தளத்தில் உள்ள பணம் வாங்கும் அறையில் வைக்கப்பட்டிருந்த சிறிய அளவிலான இரும்புப் பெட்டி உடைக்கப்பட்டிருந்தது. அதில் வைத்திருந்த ரூ.80 ஆயிரம் திருடப்பட்டிருந்தது தெரிய வந்தது. மேலும், நிறுவனத்தின் மூன்றாம் தளத்தில் உள்ள தகரத்தினால் ஆன மேற்கூரை பிரிக்கப்பட்டிருந்தது.
புகாரின்பேரில், மேற்கு காவல் நிலைய போலீஸாா் நிகழ்விடத்தை பாா்வையிட்டு விசாரித்து வருகின்றனா்.