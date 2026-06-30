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தஞ்சாவூர்

பேருந்து படிக்கட்டிலிருந்து தவறி விழுந்த பெண் உயிரிழப்பு

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உயிரிழப்பு - கோப்புப்படம்

Updated On :30 ஜூன் 2026, 1:53 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தஞ்சாவூா், ஜூன் 29: தஞ்சாவூா் மாவட்டம், திருவையாறில் திங்கள்கிழமை பேருந்து படிக்கட்டிலிருந்து தவறி விழுந்த பெண் உயிரிழந்தாா்.

திருவையாறு அருகே கீழ புனவாசல் தெற்குத் தெருவைச் சோ்ந்த கலியமூா்த்தி மனைவி பானுமதி (66). இவா் திங்கள்கிழமை கீழபுனவாசல் பிள்ளையாா் கோயில் பேருந்து நிறுத்தத்தில் தஞ்சாவூருக்கு செல்வதற்காக அரசு பேருந்தில் ஏற முயன்றாா்.

படிக்கட்டில் ஏறும்போது பேருந்து நகா்ந்ததால், பானுமதி தவறி விழுந்து பலத்த காயமடைந்து நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து மருவூா் காவல் நிலையத்தினா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டனா்.

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