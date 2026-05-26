திருவையாறு பகுதிகளில் மே 30-ல் மின்தடை

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், திருவையாறு உள்ளிட்ட சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் மே 30 ஆம் தேதி மின் விநியோகம் இருக்காது என தமிழ்நாடு மின் உற்பத்திக் கழகத்தின் திருவையாறு உதவிச் செயற்பொறியாளா் ராஜா தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் மேலும் தெரிவித்திருப்பது: திருவையாறு, மேலத்திருப்பூந்துருத்தி துணை மின் நிலைய பராமரிப்பு பணியால் திருவையாறு, கண்டியூா், ஆவிக்கரை, செங்கமேடு, காட்டுக்கோட்டைக் கரூா், கீழத்திருப்பூந்துருத்தி, மேலத்திருப்பூந்துருத்தி, திருவாலம்பொழில், நடுக்காவேரி, ஆச்சனூா், வைத்தியநாதன்பேட்டை, பனையூா், கடுவெளி, தில்லைஸ்தானம், பெரும்புலியூா், புனவாசல், விளாங்குடி, வில்லியநல்லூா், செம்மங்குடி, அணைக்குடி, திருப்பழனம், திங்களூா், ராயம்பேட்டை, காருகுடி, பொன்னாவரை, கல்யாணபுரம், புதுஅக்ரஹாரம், நடுக்கடை மற்றும் திருவையாறைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மே 30 காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின்சாரம் இருக்காது.