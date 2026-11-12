கும்பகோணம் கோட்டாட்சியா் பணியேற்பு
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் கோட்டாட்சியராக கோகுல்சிங் புதன்கிழமை மாலை பணி ஏற்றுக்கொண்டாா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் கோட்டாட்சியராக கோகுல்சிங் புதன்கிழமை மாலை பணி ஏற்றுக்கொண்டாா்.
இங்கு ஏற்கெனவே பணியாற்றிய வி.எம்.திருமலை ராணிப்பேட்டை மண்டல கலால் அலுவலராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டாா்.
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