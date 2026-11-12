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கும்பகோணம் கோட்டாட்சியா் பணியேற்பு

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் கோட்டாட்சியராக கோகுல்சிங் புதன்கிழமை மாலை பணி ஏற்றுக்கொண்டாா்.

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தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் கோட்டாட்சியராக கோகுல்சிங் புதன்கிழமை மாலை பணி ஏற்றுக்கொண்டாா்.

இங்கு ஏற்கெனவே பணியாற்றிய வி.எம்.திருமலை ராணிப்பேட்டை மண்டல கலால் அலுவலராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டாா்.

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