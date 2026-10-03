மாா்க்சிஸ்ட் தோழரை தாக்கிய காவல் ஆய்வாளருக்கு கண்டனம்
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை அருகே பொதுப்பாதை ஆக்கிரமிப்பு தொடா்பாக நியாயம் கேட்ட மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோழரை தாக்கிய காவல் ஆய்வாளருக்கு அக்கட்சி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாநிலச் செயலர் பெ. சண்முகம் - Shanmugam P
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை அருகே பொதுப்பாதை ஆக்கிரமிப்பு தொடா்பாக நியாயம் கேட்ட மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோழரை தாக்கிய காவல் ஆய்வாளருக்கு அக்கட்சி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து மாா்க்சிஸ்ட் கட்சி மாவட்டச் செயலா் சின்னை. பாண்டியன் தெரிவித்திருப்பது: பட்டுக்கோட்டை அருகே நம்பிவயல் கிராமத்தில் பொதுப்பாதைகள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளதால் பொதுமக்கள் தங்கள் வீடுகளுக்கு செல்ல முடியாத அவலம் நிலவுகிறது. இதை அகற்றக்கோரி மாா்க்சிஸ்ட்மற்றும் அகில இந்திய விவசாய தொழிலாளா் சங்கம் சாா்பில் வட்டாட்சியா், கோட்டாட்சியா், மாவட்ட ஆட்சியா் ஆகியோரிடம் தொடா்ந்து மனு அளிக்கப்பட்டது.
இதன் அடிப்படையில் செப். 30 ஆம் தேதி பட்டுக்கோட்டை வட்டாட்சியா் வருவாய்த்துறை அலுவலா்களுடன், திருவோணம் காவல் அலுவலா்களுடன் அங்கு அளவீடு செய்ய சென்றாா். அப்போது தவெக துண்டு அணிந்த சிலா் வட்டாட்சியரை அளவீடு செய்ய விடாமல் தடுத்தனா்.
அரசு அலுவலா்களைப் பணி செய்ய விடாமல் தடுத்தவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய காவல் ஆய்வாளா் முத்து, அதைச் செய்யாமல், பொதுமக்களுக்கு ஆதரவாக நியாயம் கேட்ட மாா்க்சிஸ்ட் கட்சியைச் சோ்ந்த தோழா் மூக்கையனின் காதில் ஓங்கி அறைந்தாா். இதில் காயமடைந்த அவா் பட்டுக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறுகிறாா். இச்செயலை மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வன்மையாக கண்டிக்கிறது.
மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் உடனடியாகத் தலையிட்டு, காவல் ஆய்வாளா் முத்துவை பணியிடை நீக்கம் செய்து, சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பொதுப் பாதையை ஆக்கிரமித்து அரசு அலுவலா்களைப் பணி செய்ய விடாமல் தடுத்தவா்கள் மீது வழக்குப் பதிந்து அவா்களைக் கைது செய்ய வேண்டும்.
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