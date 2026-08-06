Dinamani
பதவியை ராஜிநாமா செய்ய வலியுறுத்தினார் வைகோ: மதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் புதுச்சேரியில் அமைச்சர்களுக்குத் துறைகள் ஒதுக்கீடு! டாஸ்மாக் கடைகளில் இனி ரசீது கொடுக்க வேண்டும்: உயர்நீதிமன்றம்பட்ஜெட் 2026: வெற்றி வீடு திட்டமாக மாறியுள்ளது கலைஞர் கனவுத் திட்டம்! திருமாவளவன்பட்ஜெட் 2026: வெற்றி எனும் பெயரை மட்டும் கொண்டுள்ள வெற்று அறிக்கை - சீமான் விமர்சனம்ஆர்பிஐ-யின் முடிவு எதிரொலி: ரூபாய் மதிப்பு 13 காசுகள் உயர்ந்து 95.15 ஆக நிறைவு!வட்டி விகிதத்தில் எவ்வித மாற்றமில்லை என்ற அறிவிப்பால் சென்செக்ஸ் மற்றும் நிஃப்டி உயர்வு!2026-ல் மட்டும் 56 பேருக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றிய ஈரான்! தொல்லியல் துறைக்கு ரூ.1 கோடி போதுமா? பட்ஜெட்டில் ஏமாற்றம்! தங்கம் தென்னரசுபள்ளிக் கல்வித் துறை நிதி குறைப்பு! பட்ஜெட்டில் ஏமாற்றம்! தங்கம் தென்னரசுதமிழ்நாடு பட்ஜெட்: மாற்றம் என்று சொன்னது பெயர் மாற்றத்தைத் தானா? - கனிமொழி
/
திருச்சி

மருங்காபுரியில் உலக தாய்ப்பால் வார விழா

News image

கல்லுப்பட்டியில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற உலக தாய்ப்பால் வார விழா விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றோா்.

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 3:05 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறையை அடுத்த மருங்காபுரியில் உலக தாய்ப்பால் வார விழா விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

மருங்காபுரி ஒன்றியம் கல்லுப்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் வோ்ல்டு விஷன் இந்தியா மற்றும் மருங்காபுரி ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளா்ச்சித் திட்டம் சாா்பில் நடைபெற்ற விழாவுக்கு வோ்ல்டு விஷன் இந்தியா மருங்காபுரி வட்டார வளா்ச்சித் திட்ட அலுவலா் சந்திர எபினேசா் தலைமை வகித்தாா்.

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆணையா் அண்ணாதுரை, மருத்துவா் சதீஷ், ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளா்ச்சித் திட்ட கண்காணிப்பாளா்கள் உமாராணி, லலிதா மற்றும் பிஷப் ஹீபா் கல்லூரியின் ஊட்டச்சத்து துறை துணைப் பேராசிரியா் ஷாம் தேவி ஆகியோா் சிறப்பு விருந்தினா்களாகக் கலந்துகொண்டனா்.

நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட 50-க்கும் மேற்பட்ட தாய்மாா்களுக்குச் சிறப்பு விருந்தினா்கள் தாய்ப்பாலின் முக்கியத்துவம் குறித்து விரிவான உரையாற்றினா். நிகழ்ச்சியை திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா்கள் டென்னிஸ் ராஜ், ஜோஷுவா மற்றும் ராஜா ஆகியோா் ஒருங்கிணைத்து நடத்தினா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பெரம்பலூரில் உலக தாய்ப்பால் வார விழா

பெரம்பலூரில் உலக தாய்ப்பால் வார விழா

உலக தாய்ப்பால் வார விழிப்புணா்வு விழா

உலக தாய்ப்பால் வார விழிப்புணா்வு விழா

உலக தாய்ப்பால் வார விழா விழிப்புணா்வு பேரணி: ராணிப்பேட்டை ஆட்சியா் தொடங்கி வைத்தாா்

உலக தாய்ப்பால் வார விழா விழிப்புணா்வு பேரணி: ராணிப்பேட்டை ஆட்சியா் தொடங்கி வைத்தாா்

அரக்கோணம் மருத்துவமனையில் உலக தாய்ப்பால் வார விழா

அரக்கோணம் மருத்துவமனையில் உலக தாய்ப்பால் வார விழா

விடியோக்கள்

புதிய திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி விவரங்கள்! விளக்கிய நிதித்துறைச் செயலாளர் | TVK

புதிய திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி விவரங்கள்! விளக்கிய நிதித்துறைச் செயலாளர் | TVK

பட்ஜெட்டில் ஏமாற்றம்! முன்னாள் நிதியமைச்சர்தங்கம் தென்னரசு! | TVK | TN Budget

பட்ஜெட்டில் ஏமாற்றம்! முன்னாள் நிதியமைச்சர்தங்கம் தென்னரசு! | TVK | TN Budget