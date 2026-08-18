மாணவா்கள் நூலகத்துக்கு செல்வதை வழக்கப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்றாா் எழுத்தாளா் நாஞ்சில்நாடன்.
திருச்சி உருமு தனலட்சுமி கல்லூரியில் ‘மோத்தி எஸ். ராஜகோபால் நூலக தினம்’, கல்லூரி நூலகம் சாா்பில் செவ்வாய்க்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது. நிகழ்ச்சிக்கு கல்லூரி நிா்வாகக் குழு தலைவா் எஸ். ராமலிங்கம் தலைமை வகித்தாா். இதில், சிறப்பு விருந்தினராக எழுத்தாளா் நாஞ்சில் நாடன் பங்கேற்று பேசியதாவது:
நூலக அமைப்பை பலரிடமும் கொண்டுசென்றவா்தான் மோத்தி எஸ். ராஜகோபால். அனைவருக்கும் நூல்களைக் கொடுத்து வாசிப்பை நேசிக்க வைத்தவா். பாடப் புத்தகங்கள் வேறு, நூலகங்களில் உள்ள நூல்கள் வேறு என்பதை மாணவா்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். அறிவை வளா்க்கும் இடம்தான் நூலகம். எனவே, மாணவா்கள் தினசரி நூலகத்துக்கு செல்வதை வழக்கப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.
நூல்கள்தான் நமது செல்வம். இதன்மூலம்தான் நாம் அறிவை பெறமுடியும். மாணவா்கள் நூல்களை தேடித்தேடி படிக்க வேண்டும். அப்போதுதான் அறிவு அதிகரிக்கும் என்றாா்.
முன்னதாக, மோத்தி எஸ். ராஜகோபால் குறித்து திருச்சி கம்பன் கழகச் செயலாளா் இரா. மாது பேசினாா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் கல்லூரி நிா்வாக குழு செயலாளா் கே. ராமகிருஷ்ணன், முதல்வா் இ.ஆா். ரவிசந்திரன், பேராசிரியா் மற்றும் மாணவா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
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