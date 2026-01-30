திருச்சி
சமயபுரம் மாரியம்மன் கோயிலில் தைப்பூச திருவிழா நடை சாத்துதல்
திருச்சி மாவட்டம், மண்ணச்சநல்லூா் வட்டம், சமயபுரம் மாரியம்மன் திருக்கோயிலில் தைப்பூச திருவிழாவையொட்டி பிப்.1-ஆம் தேதி மாலை 3.30-க்கு நடை சாத்தப்படுகிறது.
இக்கோயிலில் பிப்.1-ஆம் தேதி தைப்பூசத் திருவிழா, கொள்ளிடம் வடதிருக்காவேரியில் சமயபுரம் மாரியம்மன் தீா்த்தவாரி கண்டருள செல்வதால் பிப்.1-ஆம் தேதி மாலை 3.30 மணிக்கு நடைசாத்தப்பட்டு, பிப்.2-ஆம் தேதி காலை 5.30 மணிக்கு வழக்கம் போல நடை திறக்கப்பட்டு மூலஸ்தான அம்பாள் சேவை நடைபெறும் என கோயில் இணை ஆணையா் எம்.சூரியநாராயணன் தெரிவித்துள்ளாா்.