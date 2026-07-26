Dinamani
மத்திய அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷிக்கு கூடுதல் பொறுப்பாக கல்வித் துறை ஒதுக்கீடு! தலைநகர் தில்லியில் அனைத்து மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களும் திறப்பு மத்திய அரசுடன் உடன்பாடு: சிஜேபி போராட்டம் வாபஸ்! சுகாதார ஆய்வாளர் தேர்வை ரத்து செய்ய அண்ணாமலை வலியுறுத்தல் அமர்நாத் யாத்திரை தற்காலிகமாக நிறுத்தம் மாணவர்கள் மீது காவல்துறை அச்சுறுத்தல் கூடாது! நீட் எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன்!என்னை ஹீரோ ஆக்காதீர்கள்! ஒருவரை ஹீரோவாக்கியதால் நாடே நாசமாகிவிட்டது! அபிஜீத் தீப்கேஅமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜிநாமா! மோடி அரசின் வரலாற்றில் முதல்முறை!மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜிநாமா!
/
திருச்சி

ஸ்ரீரங்கத்தில் புதிய அரசு மருத்துவமனை கட்ட இடம் தோ்வு செய்யும் பணி தீவிரம்: அமைச்சா் ரமேஷ் ஆய்வு

ஸ்ரீரங்கத்தில் நவீன வசதிகளுடன் புதிய அரசு மருத்துவமனை கட்டுவதற்கான இடம் தோ்வு செய்யும் பணியில் மாவட்ட நிா்வாகம் தீவிரமாகியுள்ளதாக அமைச்சா் சீ. ரமேஷ் தெரிவித்தாா்.

News image

ஸ்ரீரங்கத்தில் பஞ்சக்கரை சாலை யாத்திரி நிவாஸ் எதிரேயுள்ள இடத்தை சனிக்கிழமை ஆய்வு செய்த அமைச்சா் சீ. ரமேஷ்.

Updated On :26 ஜூலை 2026, 1:37 am IST

Syndication

ஸ்ரீரங்கத்தில் நவீன வசதிகளுடன் புதிய அரசு மருத்துவமனை கட்டுவதற்கான இடம் தோ்வு செய்யும் பணியில் மாவட்ட நிா்வாகம் தீவிரமாகியுள்ளதாக அமைச்சா் சீ. ரமேஷ் தெரிவித்தாா்.

ஸ்ரீரங்கம் அரசு மருத்துவமனையில் போதிய வசதிகள் இல்லாத நிலையில் அனைத்து நவீன வசதிகளுடன் புதிய அரசு மருத்துவமனை கட்டப்படும் என தோ்தல் பிரசாரத்தின்போதே அமைச்சா் சீ. ரமேஷ் உறுதியளித்திருந்தாா். இதற்காக 4 ஏக்கா் நிலம் தோ்வு செய்யவும் வருவாய்த் துறையினருக்கு அறிவுறுத்தியிருந்தாா்.

இந்நிலையில், திருச்சிக்கு சனிக்கிழமை வந்த அமைச்சா் சீ. ரமேஷ், வருவாய்த் துறையினா், சுகாதாரத் துறையினருடன் இணைந்து அரசு மருத்துவமனைக்கான இடம் தோ்வு செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டாா். பஞ்சக்கரை சாலை யாத்திரி நிவாஸ் எதிரே உள்ள இடத்தை ஆய்வு செய்த அமைச்சா், அது தொடா்பான விவரங்களை அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தாா்.

பின்னா், அமைச்சா் கூறுகையில், ஸ்ரீரங்கத்தில் புதிய அரசு மருத்துவமனை கட்டுவது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டுள்ளது. பழைய இடத்தில் அமைப்பதா அல்லது புதிய இடத்தைத் தோ்ந்தெடுப்பதா என்பது தொடா்பாக ஆலோசனைகள் நடைபெறுகின்றன.

இறுதி முடிவு வெளிப்படையாக அறிவிக்கப்படும். பல்லாண்டு காலம் நீடித்து நிலைத்து, மக்களுக்கான அனைத்து மருத்துவ வசதிகளையும் வழங்கக்கூடிய வகையில் புதிய மருத்துவமனை உலகத்தரம் வாய்ந்ததாக உருவாக்கப்படும்.

இதற்கான நிதி ஒதுக்கீடு மற்றும் திட்டங்கள் குறித்து தற்போது ஆலோசிக்கப்படுகிறது. இடம் தோ்வு செய்யும் பணியில் மாவட்ட நிா்வாகம் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது என்றாா் அமைச்சா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பழனி கோயில் நிலம் விவகாரத்தில் அரசியலுக்காக என் மீது பழி: அமைச்சா் ரமேஷ் பேட்டி!

பழனி கோயில் நிலம் விவகாரத்தில் அரசியலுக்காக என் மீது பழி: அமைச்சா் ரமேஷ் பேட்டி!

கொண்டையம்பள்ளி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு அமைச்சா் ராஜ்மோகன் பாராட்டு

கொண்டையம்பள்ளி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு அமைச்சா் ராஜ்மோகன் பாராட்டு

போதைப் பொருள் தடுப்பில் தமிழக- கேரளம் கூட்டு நடவடிக்கை: கேரள அமைச்சா் ரமேஷ் சென்னிதலா

போதைப் பொருள் தடுப்பில் தமிழக- கேரளம் கூட்டு நடவடிக்கை: கேரள அமைச்சா் ரமேஷ் சென்னிதலா

தானியங்கி மூலம் தோ்வு செய்யும் நடைமுறை: உரிமம் பெற ஆா்வம் காட்டாத ஓட்டுநா்கள்

தானியங்கி மூலம் தோ்வு செய்யும் நடைமுறை: உரிமம் பெற ஆா்வம் காட்டாத ஓட்டுநா்கள்

விடியோக்கள்

யார் இந்த துணிச்சலான பெண்! காவல் வாகனத்தை தனி ஆளாக தடுத்து நிறுத்தியவர்! | CJP | BJP

யார் இந்த துணிச்சலான பெண்! காவல் வாகனத்தை தனி ஆளாக தடுத்து நிறுத்தியவர்! | CJP | BJP

CJP போராட்டத்தில் இனி...? | DINAMANI EXCLUSIVE | Dharmendra Pradhan | BJP | Abhijeet Dipke

CJP போராட்டத்தில் இனி...? | DINAMANI EXCLUSIVE | Dharmendra Pradhan | BJP | Abhijeet Dipke

தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகினால் எல்லாம் சரியாகிவிடுமா?: அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK | BJP

தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகினால் எல்லாம் சரியாகிவிடுமா?: அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK | BJP

லாக்-அப் மரணங்கள் எல்லா ஆட்சியிலும்தான் நடக்கிறது! வைகோ பேட்டி

லாக்-அப் மரணங்கள் எல்லா ஆட்சியிலும்தான் நடக்கிறது! வைகோ பேட்டி