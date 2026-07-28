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திருச்சி

பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை: பூசாரி உள்பட 5 போ் மீது வழக்கு

பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக கோயில் பூசாரி உள்ளிட்ட 5 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.

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போலீஸ் - கோப்புப்படம்.

Updated On :28 ஜூலை 2026, 11:51 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக கோயில் பூசாரி உள்ளிட்ட 5 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.

திருச்சி- திண்டுக்கல் தேசிய நெடுஞ்சாலை இனாம்குளத்தூா் அருகே உள்ள வடசேரி பிரிவு சாலையில் ராம கருப்பசாமி கோயில் உள்ளது. இக்கோயிலில் குறி சொல்லும் பூசாரியாக கேகே நகா் உடையான்பட்டி வசந்தன் நகரை சோ்ந்த அண்ணாமலை (எ) ஆரிப் (48) உள்ளாா். இவா், இக்கோயிலில், சமையல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளை செய்துவரும் 38 வயது பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதுதொடா்பாக, அந்தப் பெண் அளித்த புகாரின் பேரில், கோயில் பூசாரி அண்ணாமலை மற்றும் அவருக்கு உதவியாக இருந்ததாக ரகுராமன், அசோக்குமாா், வெள்ளையம்மாள், சத்யா உள்ளிட்ட 5 போ் மீது இனாம்குளத்தூா் போலீஸாா் திங்கள்கிழமை வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனா்.

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