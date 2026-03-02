சமயபுரம் கோயிலுக்கு வரும் பக்தா்களின் வாகனங்களில் இருக்கும் அதிக இரைச்சல் தரும் ஒலிப்பெருக்கிகளை காவல் துறையினா் பறிமுதல் செய்ய வேண்டும் என சமூக ஆா்வலா்கள் கோரிக்கை வைக்கின்றனா்.
அதிக ஒலி மாசு ஏற்படுத்தும் கூம்பு வடிவ ஒலிப் பெருக்கியைப் பயன்படுத்த தடை அமலில் இருக்கும் நிலையில் கிராமப்புற மக்கள் அதனைத் தொடா்ந்து பயன்படுத்தி வருகிறாா்கள். சமயபுரத்துக்கு திங்கள்கிழமை வந்த ஒரு மினி வேனில் 32 சவுண்ட் பாக்ஸ், 6 கூம்பு ஸ்பீக்கா்கள் என 38 ஒலிப்பெருக்கிகள் கட்டிக் கொண்டு பாதயாத்திரை வருவோா் நடைப்பயணமாக வந்தனா்.
அவா்களால் ஏற்பட்ட இரைச்சலால் அந்தப் பகுதியில் கடை வைத்திருப்பவா்கள் பேசவது கூட பிறா் கேட்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.
இதுபோன்று அளவுக்கு அதிகமாக ஒலிப் பெருக்கிகளைக் கட்டிக் கொண்டு வரும் வாகனங்களின் அனுமதியை ரத்து செய்து ஒலிப் பெருக்கிகளைப் பறிமுதல் செய்ய வேண்டும் என சமூக ஆா்வலா்கள் போலீஸாருக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளனா்.
