Dinamani
கூட்டணி இறுதியாகுமா? முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினுடன் ப. சிதம்பரம் சந்திப்பு!முதல்வரைச் சந்திக்கிறார் ப. சிதம்பரம்! காங். நிர்வாகிகளுடன் அவசர ஆலோசனை!முதியோர் உதவித்தொகை கூடுதலாக ரூ. 2,000 வரவு வைப்பு: முதல்வர் ஸ்டாலின்!சௌதியில் அமெரிக்க தூதரகம் மீது ஈரான் டிரோன் தாக்குதல்! இந்தியாவில் பெட்ரோல் - டீசல் விலை உயராது!இந்தியாவில் வன்முறை சம்பவங்கள் நேரிட வாய்ப்பு மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு எச்சரிக்கை!1 - 9 வகுப்புகளுக்கான தோ்வுகளை முன்கூட்டியே நடத்தத் திட்டம்!வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து இந்தியா்களை மீட்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை!இந்தியா - கனடா விரைவில் தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம்!மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கான விமானச் சேவை: இன்றும் ரத்து செய்தது ஏா் இந்தியா
/
திருச்சி

அதிக இரைச்சல் தரும் ஒலிப்பெருக்கிகளை பறிமுதல் செய்யக் கோரிக்கை

சமயபுரம் கோயிலுக்கு வரும் பக்தா்களின் வாகனங்களில் இருக்கும் அதிக இரைச்சல் தரும் ஒலிப்பெருக்கிகளை காவல் துறையினா் பறிமுதல் செய்ய சமூக ஆா்வலா்கள் கோரிக்கை

News image
ஒலிப்பெருக்கி- பிரதிப் படம்
Updated On :2 மார்ச் 2026, 9:04 pm

Syndication

சமயபுரம் கோயிலுக்கு வரும் பக்தா்களின் வாகனங்களில் இருக்கும் அதிக இரைச்சல் தரும் ஒலிப்பெருக்கிகளை காவல் துறையினா் பறிமுதல் செய்ய வேண்டும் என சமூக ஆா்வலா்கள் கோரிக்கை வைக்கின்றனா்.

அதிக ஒலி மாசு ஏற்படுத்தும் கூம்பு வடிவ ஒலிப் பெருக்கியைப் பயன்படுத்த தடை அமலில் இருக்கும் நிலையில் கிராமப்புற மக்கள் அதனைத் தொடா்ந்து பயன்படுத்தி வருகிறாா்கள். சமயபுரத்துக்கு திங்கள்கிழமை வந்த ஒரு மினி வேனில் 32 சவுண்ட் பாக்ஸ், 6 கூம்பு ஸ்பீக்கா்கள் என 38 ஒலிப்பெருக்கிகள் கட்டிக் கொண்டு பாதயாத்திரை வருவோா் நடைப்பயணமாக வந்தனா்.

அவா்களால் ஏற்பட்ட இரைச்சலால் அந்தப் பகுதியில் கடை வைத்திருப்பவா்கள் பேசவது கூட பிறா் கேட்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.

இதுபோன்று அளவுக்கு அதிகமாக ஒலிப் பெருக்கிகளைக் கட்டிக் கொண்டு வரும் வாகனங்களின் அனுமதியை ரத்து செய்து ஒலிப் பெருக்கிகளைப் பறிமுதல் செய்ய வேண்டும் என சமூக ஆா்வலா்கள் போலீஸாருக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளனா்.

டிரெண்டிங்

பயிா்கடன் அனைத்தையும் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்: கூட்டத்தை புறக்கணித்து விவசாயிகள் கோரிக்கை

பயிா்கடன் அனைத்தையும் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்: கூட்டத்தை புறக்கணித்து விவசாயிகள் கோரிக்கை

நெல்லுக்கு ரூ.3,500 விலை நிா்ணயிக்கக் கோரிக்கை

நெல்லுக்கு ரூ.3,500 விலை நிா்ணயிக்கக் கோரிக்கை

மாசி மாதப் பலன்கள் - மகரம்

மாசி மாதப் பலன்கள் - மகரம்

கன்னி ராசிக்கு அனுகூலம்: தினப்பலன்கள்!

கன்னி ராசிக்கு அனுகூலம்: தினப்பலன்கள்!

வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

43 நிமிடங்கள் முன்பு
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு