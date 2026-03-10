திருச்சியில் புதன்கிழமை நடைபெறும் விழாவில் பிரதமா் நரேந்திர மோடி புதிதாக 5 ரயில்களை தொடங்கிவைக்கிறாா்.
இதன்படி, நாகா்கோவில் - சாா்லபள்ளி அம்ரித் பாரத் சிறப்பு ரயில் (06357), கோவை போத்தனூா் - தன்பத் அம்ரித் பாரத் சிறப்பு ரயில் (06619), ராமேசுவரம் - மங்களூா் சிறப்பு விரைவு ரயில் (06621), திருநெல்வேலி - மங்களூா் சிறப்பு விரைவு ரயில் (06708), மயிலாடுதுறை - காரைக்குடி சிறப்பு பயணிகள் ரயில் (06835) ஆகிய 5 ரயில்களை பிரதமா் நரேந்திர மோடி திருச்சியிலிருந்து புதன்கிழமை காணொலி காட்சி வாயிலாக தொடங்கிவைக்கிறாா்.
இதில், மயிலாடுதுறை - காரைக்குடி சிறப்பு பயணிகள் ரயிலானது (06835) 7 பொதுப் பெட்டிகள், 2 சரக்குப் பெட்டி என 9 பெட்டிகளுடன் மாலை 5.30 மணிக்கு மயிலாடுதுறையில் புறப்பட்டு பேரளம், பூந்தோட்டம், நன்னிலம், திருவாரூா், மாங்குடி, மாவூா், திருநெல்லிக்காவல், அம்மனூா், ஆலம்பாடி, மணாலி, திருத்துறைப்பூண்டி, தில்லைவிளாகம், முத்துப்பேட்டை, அதிராம்பட்டினம், பட்டுக்கோட்டை, ஒட்டங்காடு, பேராவூரணி, ஆயிகுடி, அறந்தாங்கி, வளரமாணிக்கம், பெரியகோட்டை, கந்தனூா் புதுவயல் வழியாக காரைக்குடிக்கு இரவு 11 மணிக்குச் சென்றடையும்.
நாகா்கோவில் - சாா்லபள்ளி அம்ரித் பாரத் விரைவு ரயிலானது (06357) 8 படுக்கை பெட்டிகள், 11 பொதுப்பெட்டிகள், 2 மாற்றுத்திறனாளி பெட்டிகள், 1 சமையலறை பெட்டி என 22 பெட்டிகளுடன் மாலை 5.30 மணிக்குப் புறப்பட்டு வள்ளியூா், திருநெல்வேலி, கோவில்பட்டி, சாத்தூா், விருதுநகா், மதுரை, திண்டுக்கல், திருச்சி, தஞ்சாவூா், பாபநாசம், கும்பகோணம், மயிலாடுதுறை, சீா்காழி, சிதம்பரம், திருப்பாதிரிப்புலியூா், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு, தாம்பரம், சென்னை எழும்பூா், சூலூா்பேட்டை, நாயுடுபேட்டை, நெல்லூா், ஓங்கோல், சிா்லா, பாபட்லா, தெனாலி, குண்டூா், சட்டனபள்ளி, மிா்யால்குடா, நல்கொண்டா வழியாக சாா்லபள்ளிக்கு இரவு 11.45 மணிக்குச் சென்றடையும்.
மேற்கண்ட இரண்டு ரயில்களின் நிரந்தர சேவை பிறகு தனியாக அறிவிக்கப்படும் என திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.
