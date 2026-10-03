அக்கரைப்பட்டி பகுதிகளில் இன்று மின்தடை
மண்ணச்சநல்லூா் வட்டம், அக்கரைப்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சனிக்கிழமை (அக்.3) மின் தடை செய்யப்படுகிறது.
மின்தடை - கோப்புப் படம்
மண்ணச்சநல்லூா் வட்டம், அக்கரைப்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சனிக்கிழமை (அக்.3) மின் தடை செய்யப்படுகிறது.
ஆயக்குடி மின் பாதையில் சனிக்கிழமை பராமரிப்பு பணி நடைபெறுவதால், மின்விநியோகம் செய்யப்படும் அக்கரைப்பட்டி, தேவி மங்கலம், மேல வங்காரம் ,கீழ வங்காரம், ஆகிய பகுதிகளில் காலை 10 மணி முதல் பிற்பகல் 1 மணி வரை மின்விநியோகம் இருக்காது என ஸ்ரீரங்க கோட்ட செயற்பொறியாளா் ஆா்.செல்வம் தெரிவித்துள்ளாா்.
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