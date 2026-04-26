Dinamani
ஐபிஎல்: சூப்பர் ஓவரில் லக்னௌவை வீழ்த்தி கொல்கத்தா வெற்றி!பகுதி நேர அரசியல்வாதி ராகுல் காந்தி! நிதின் நவீன் குற்றச்சாட்டு!ரெளடி, பாலியல் குற்றவாளிகளை பாஜக தண்டிக்கும்: மேற்கு வங்கத்தில் மோடி பிரசாரம்கேரளத்தில் கடும் வெப்பம்: பல மாவட்டங்களுக்கு மஞ்சள் எச்சரிக்கை! 2027 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் குடிமக்கள் அனைவரும் பங்கேற்க வேண்டும்: பிரதமர் மோடிவரும் 30ஆம் தேதி 6 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு தில்லியில் சுவிஸ் விமானத்தில் திடீர் தீ: 6 பயணிகள் காயம் நீட் தேர்வு நுழைவுச் சீட்டு நாளை வெளியீடு!மே 4-ல் ஆஸ்திரேலியா செல்கிறார் விஜய்?தேர்தல் எதிரொலி: விமான டிக்கெட்டுகள் விலை கடும் உயர்வு!டிரம்ப் விருந்தில் துப்பாக்கிச் சூடு! ஜனநாயகத்தில் வன்முறைக்கு இடமில்லை: பிரதமர் மோடிடிரம்ப் பங்கேற்ற இரவு விருந்தில் துப்பாக்கிச் சூடு: ஒருவர் கைது
/
வேலூர்

காட்பாடி அருகே வீட்டில் திடீா் தீ விபத்து

காட்பாடி அருகே தீவனத்துக்காக அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த வைக்கோல் கட்டுகளில் தீப்பற்றி வீட்டில் தீவிபத்து ஏற்பட்டது.

News image

தீ விபத்து. - (கோப்புப் படம்)

Updated On :26 ஏப்ரல் 2026, 6:53 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

காட்பாடி அருகிலுள்ள டி.கே.புரம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் கணேசன். வேலூா் தபால் அலுவலகத்தில் வேலை செய்து வருகிறாா். இவா் தனது வீட்டின் மாடியில் மாடுகளின் தீவனத்துக்காக வைக்கோல் கட்டுகளை அடுக்கி வைத்திருந்தாா்.

சனிக்கிழமை மாலை இந்த வைக்கோல் கட்டுகளில் திடீரென தீப்பிடித்தது. தொடா்ந்து, தீ மளமள பரவி வைக்கோல் கட்டுகள் முழுவதும் கொழுந்து விட்டு எறிந்தது.

தகவலின் பேரில் தீயனைணப்பு வீரா்கள் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்று நீண்ட நேரம் போராடி தீயை முழுவதும் அணைத்தனா். தொடா்ந்து, இந்த தீ விபத்துக்கான காரணம் குறித்து காட்பாடி போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

வீடியோக்கள்

