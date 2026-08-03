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வேலூர்

நாளைய மின்தடை: சத்துவாச்சாரி

நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை

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Updated On :4 ஆகஸ்ட் 2026, 12:29 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இடங்கள்: சத்துவாச்சாரி பகுதி 1 முதல் பகுதி 5 வரை, அன்பு நகா், ஸ்ரீ ராம் நகா், டபுள் ரோடு, வள்ளலாா், ரங்காபுரம், அலமேலுரங்காபுரம், சைதாபேட்டை, சிஎம்சி காலனி, எல்ஐசி காலனி, காகிதப்பட்டறை, இ.பி.நகா் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.

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