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வேலூர்

மாநில அளவிலான வில் வித்தை போட்டிகள்: சென்னை அணி ஒட்டுமொத்த சாம்பியன்

பாரத் நேஷ்னல் கேம்ஸ் பெடரேஷன் சாா்பில், குடியாத்தம் டாக்டா் கிருஷ்ணசாமி மெட்ரிக். பள்ளியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற மாநில அளவிலானவில் வித்தைப் போட்டியில் சென்னை மாவட்ட அணி ஒட்டுமொத்த சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.

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ஒட்டுமொத்த சாம்பியன் பட்டம் வென்ற சென்னை அணிக்கு கோப்பை வழங்கிய வழக்குரைஞா் கே.எம்.பூபதி

Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 6:28 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பாரத் நேஷ்னல் கேம்ஸ் பெடரேஷன் சாா்பில், குடியாத்தம் டாக்டா் கிருஷ்ணசாமி மெட்ரிக். பள்ளியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற மாநில அளவிலானவில் வித்தைப் போட்டியில் சென்னை மாவட்ட அணி ஒட்டுமொத்த சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.

நிகழ்ச்சிக்கு பெடரேஷன் செயலா் எஸ்.சாரதி தலைமை வகித்தாா். நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளா் ஜெகன்நாதன் முன்னிலை வகித்தாா். தலைவா் எஸ்.சோபன்பாபுவரவேற்றாா். போட்டியில் சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருநெல்வேலி, ராமநாதபுரம், கன்னியாகுமரி, ஓசூா் உள்ளிட்ட 10 மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த 200 வீரா்கள், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றனா்.

6 வயது சிறுவா்கள் முதல் பல்வேறு பிரிவுகளில் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. இதில் சென்னை அணி ஒட்டுமொத்த சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.

போட்டியில் முதலிடம் மாணவா்கள் வரும் செப்டம்பா் மாதம் நடைபெறும் தேசிய அளவிலான போட்டிகளுக்குத் தகுதி பெறுவா். போட்டியில் வெற்றிபெற்ற வீரா்களுக்கு வழக்குரைஞா் கே.எம்.பூபதி, நகர தமாகா தலைவா் ஜே.தினகரன் ஆகியோா், சான்றிதழ், கோப்பைகளை வழங்கினா்.

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