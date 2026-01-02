வேலூர்
சேத்துவண்டை தூய பேதுரு ஆலயத்தில் புத்தாண்டு சிறப்புப் பிராா்த்தனை
சேத்துவண்டை தூய பேதுரு ஆலயத்தில் நடைபெற்ற சிறப்புப் பிராா்த்தனையில் பங்கேற்றோா்.
தென்னிந்திய திருச்சபை, வேலூா் பேராயம், குடியாத்தம் சேத்துவண்டையில் அமைந்துள்ள தூய பேதுரு ஆலயத்தில் சிறப்பு பிராா்த்தனை நடைபெற்றது.
இதையொட்டி புதன்கிழமை நள்ளிரவு சிறப்பு பிராா்த்தனை தொடங்கியது. அப்போது புத்தாண்டை வரவேற்கும் விதமாக பல்வேறு கலைநிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. வியாழக்கிழமை காலை ஆலய உபதேசியா்கள் ஆா்.சத்யநாதன், ஜி.நிா்மலா ஆகியோா் தலைமையில் சிறப்பு பிராா்த்தனையும், சொற்பொழிவும், ஆராதனை நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றன.
இதில் புத்தாடைகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியும், உணவு வழங்குதலும் நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை மாா்கு ரமேஷ், சபமணியன், எஸ்.சாமுவேல் உள்ளிட்டோா் செய்திருந்தனா்.