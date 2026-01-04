வேலூர்
ஐயப்ப சுவாமிக்கு சிறப்பு பூஜை
குடியாத்தம் புதுப்பேட்டை அருள்மிகு படவேட்டு எல்லையம்மன் கோயில்,அகில பாரத ஐயப்ப சேவா சங்கம் சாா்பில் 59- ஆம் ஆண்டு ஐயப்ப பக்தா்கள் யாத்திரையை முன்னிட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சிக்கு கே.எம்.ஜி. கல்லூரிச் செயலா் கே.எம்.ஜி.ராஜேந்திரன் தலைமை வகித்தாா். வழக்குரைஞா் கே.எம்.பூபதி முன்னிலை வகித்தாா். குருசாமி ஆா்.எஸ்.சண்முகம்நிகழ்ச்சியைத் தொடங்கி வைத்தாா். இதில் ச.ரேவதி ஆன்மிக சொற்பொழிவாற்றினாா்.