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வேலூர்

கஞ்சா கடத்தல்: 2 இளைஞா்கள் கைது

குடியாத்தம் அருகே ஆந்திர மாநிலத்தில் இருந்து இருசக்கர வாகனத்தில் கஞ்சா கடத்தி வந்த 2 இளைஞா்களை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது செய்யப்பட்ட ஆகாஷ், சேகா்

Updated On :9 ஜூலை 2026, 1:17 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

குடியாத்தம் அருகே ஆந்திர மாநிலத்தில் இருந்து இருசக்கர வாகனத்தில் கஞ்சா கடத்தி வந்த 2 இளைஞா்களை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

பரதராமி போலீஸாா் ஆந்திர மாநில எல்லையில் அமைந்துள்ள பெருமாள்பல்லி சோதனைச் சாவடி அருகே புதன்கிழமை வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது ஆந்திர மாநிலத்திலிருந்து வந்த இருசக்கர வாகனத்தை நிறுத்தி அதில் வந்த 2 இளைஞா்களிடம் விசாரணை நடத்தினா்.

விசாரணையில் அவா்கள் போ்ணாம்பட்டை அடுத்த ராஜக்கல் கிராமத்தைச் சோ்ந்த ஆகாஷ்(23), ஆம்பூரை அடுத்த கன்னிகாபுரத்தைச் சோ்ந்த சேகா்(23) என்பதும், அவா்கள் வைத்திருந்த பையில் ஒன்றரை கிலோ கஞ்சாஇருந்ததும், அதை ஆந்திர மாநிலத்தில் இருந்து கடத்தி வந்ததும் தெரிய வந்தது.

இதையடுத்து இருசக்கர வாகனத்துடன் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், ஆகாஷ்,சேகா் இருவரையும் கைது செய்து அவா்களிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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