மகளிா் கல்லூரி முதலாம் ஆண்டு வரவேற்பு விழா

குடியாத்தம் ஸ்ரீஅபிராமி மகளிா் கலை, அறிவியல் கல்லூரியில், 2026-2027 -ஆம் கல்வியாண்டில் புதிதாக சோ்ந்த முதலாம் ஆண்டு மாணவிகளை வரவேற்கும் வகையில் உதிக்கும் நட்சத்திரங்கள்- 2026 என்ற நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சிக்கு கல்லூரித் தலைவா் கே.ஜோதிராம் தலைமை வகித்தாா். கல்லூரி முதல்வா் மு.சி.சுபாஷினி வரவேற்றாா். புதிய மாணவிகளுக்கு கல்லூரியின் கல்வி நடைமுறை, ஒழுங்கு முறைகள், கல்விச் சிறப்புகள்,மாணவா் நலத் திட்டங்கள் குறித்து விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
கல்லூரிச் செயலா் சிட்டிபாபு, பொருளாளா் முருகவேல், துணைத் தலைவா் என்.எஸ்.குமரகுருஆகியோா் வாழ்த்துரை வழங்கினா்.
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