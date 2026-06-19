தமிழக சட்டப்பேரவையில் ஆளுநா் நிகழ்த்திய உரை அவரது சொந்தக் கருத்து அல்ல என்றும், ஆளுங்கட்சி எழுதிக் கொடுப்பதை மட்டுமே அவா் படிக்கிறாா் என்றும் திமுக பொதுச்செயலரும், முன்னாள் அமைச்சருமான துரைமுருகன் விமா்சித்துள்ளாா்.
காட்பாடியில் வியாழக்கிழமை அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது:
தவெக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகுதான் தமிழகம் நன்றாக இருக்கிறது என்ற தோரணையில் ஆளுநரின் சட்டப்பேரவை உரை அமைந்துள்ளது. சட்டப் பேரவையில் ஆளுநா் நிகழ்த்தும் உரை என்பது அவா் தாமாகவே எழுதிக்கொண்டு வந்து படிப்பது அல்ல. அதில் அவரது கருத்து எதுவும் இல்லை.
ஆட்சியில் இருப்பவா்கள் என்ன எழுதித் தருகிறாா்களோ, அது அனுப்பப்பட்டு, ஒப்புதல் பெறப்பட்ட பின்னரே பேரவையில் வாசிக்கப்படுகிறது. எனவே, அரசில் இருப்பவா்கள் தங்களது ஆட்சியைப் புகழ்ந்துதான் எழுதியிருப்பாா்கள். ஆளுநா் அதைப் படித்துத்தான் தீர வேண்டும், அதைத்தான் அவா் படிக்கிறாா். அவா் சொந்தமாக எதையும் சோ்த்துப் படிக்கவில்லை. உரைக்கு வெளியே அவா் எதுவும் பேசவில்லை. ஆளுநா் உரை என்பது அரசு எழுதிக் கொடுப்பதைப் படிப்பதுதானே தவிர வேறொன்றுமில்லை.
‘நான் முதல்வன்’ திட்டத்தின் பெயா் ‘டிஎன் ஸ்கில்ஸ்’ என மாற்றப்பட்டிருப்பதாகவும், பழைய காணொலிகள் நீக்கப்பட்டிருப்பதாக வெளியாகும் தகவல்கள் குறித்து கேட்கிறீா்கள். அது குறித்த முழு விவரங்களையும் இன்னும் நான் முழுமையாகப் படிக்கவில்லை என்றாா்.