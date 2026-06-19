கியூ.எஸ். உலக தரவரிசையில் விஐடி பல்கலை.க்கு 597-ஆம் இடம்

விஐடி பல்கலைக்கழகம் கியூ.எஸ். உலக பல்கலைக்கழக தரவரிசைப் பட்டியலில் 94 இடங்கள் முன்னேறி 597-ம் இடம் பிடித்துள்ளது.
உலகளாவிய உயா்கல்வி பகுப்பாய்வு நிறுவனமான ‘கியூ.எஸ். குவாக்கரெல்லி சைமண்ட்ஸ்’ 2027-ஆம் ஆண்டுக்கான உலக பல்கலைக்கழக தரவரிசைப் பட்டியலை வெளியிட்டது.
உலகம் முழுவதும் உள்ள 1500-க்கும் மேற்பட்ட பல்கலைக்கழகங்களில் ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்பு, கற்றல் அனுபவம், வேலைவாய்ப்பு, சா்வதேச தொடா்புகள், நிலைத்தன்மை ஆகிய 5 அம்சங்களை ஆய்வு செய்து முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது.
94 இடங்கள் முன்னேற்றம்:
நிகழாண்டில் விஐடி பல்கலைக்கழகம் கியூ.எஸ். பல்கலைக்கழக தரவரிசையில் 94 இடங்கள் முன்னேறி 597-ம் இடம் பிடித்து சிறப்பு சோ்த்துள்ளது. கடந்த 2026-ம் ஆண்டில் கியூ.எஸ். உலக பல்கலைக்கழக தரவரிசையில் 691-ம் இடம் பிடித்திருந்தது.
இதுகுறித்து, விஐடி வேந்தா் கோ.விசுவநாதன் கூறியதாவது - உலகம் முழுவதும் உள்ள கல்வி நிறுவனங்களுடன் நிலவும் கடுமையான போட்டி சூழலில் விஐடி பல்கலைக்கழகம் கியூ.எஸ். உலக பல்கலைக்கழக தரவரிசையில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் அடைந்திருப்பது பெருமைக்குரிய விஷயமாகும்.
கியூ.எஸ். உலக பல்கலைக்கழக தரவரிசையில் நிலைத்தன்மை பிரிவில் 2026-இல் உலகளவில் 352-ம் இடம் பிடித்து சிறப்பு சோ்த்தது. இந்திய அளவில் 7-ம் இடம் பிடித்தது.
அதேபோல கியூ.எஸ். உலகப் பல்கலைக்கழக பாடபிரிவு தரவரிசை பட்டியலில் 2026-ல் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் விஐடி பல்கலைக்கழகம் 119-ம் இடம் பிடித்தது. இந்திய அளவிலான தரவரிசையில் 6-ம் இடம் பிடித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
விஐடி பல்கலைக்கழகம் கற்பித்தலில் புதுமை, ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டில் திருப்புமுனைகளை ஏற்படுத்தி, உலகளவில் முதல் 200 தரவரிசை இடங்களில் நுழைவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது என்றாா்.